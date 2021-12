L'Espai Barça es finançarà per si mateix: esperen beneficis anuals de més de 200 milions

Imatge del projecte Espai Barça /@EP





Joan Laporta espera que els socis del club donin suport al nou Espai Barça i al referèndum votin a favor que el club s'endeuti per 1.500 milions d'euros per a la seva construcció. I és que la junta directiva del club compta amb plans de negoci que els permetran guanyar més de 200 milions d'euros per aquest espai a partir del 2026, una xifra "conservadora", segons paraules del CEO del club, que podria arribar a ser el doble.





El CEO Ferran Reverter ha explicat que la inversió inicial seria de 1.500 milions: 900 milions anirien destinats a aixecar el nou Camp Nou; 420 serviran per construir el nou Palau, la Pista de Gel i l'estació d'autobusos; 100 es farien servir per edificar el Campus Barça i urbanitzar l'entorn; 60 es destinarien al Pla General Metropolitan i 20 més al Johan Cruyff.









El crèdit li demanaran, si no hi ha canvis d'última hora, a Goldman Sachs. I com avançàvem, l'entitat pretén "generar uns 200 milions d'euros anuals addicionals del que un terç anirien al projecte i la resta a les despeses ordinàries del club".





D'altra banda, pretenen que el projecte es financi completament i ells no hagin de començar a pagar fins d'aquí a cinc anys. Els diners els tornarien en 35 anys, amb cinc de carència.







Després, de cara al 2026, consideren que ja podran començar a veure beneficis, que aniran entre els 200 i els 400 milions d'euros anuals. Segons el CEO del club, aquests procediran de les noves llotges VIP, dels patrocinadors tecnològics, dels 'Naming Rights', dels concerts que se celebraran al Nou Palau i també del que generarà el nou Campus Barça i la restauració". Per tant, “el projecte es finançarà per si mateix”.