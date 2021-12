Una nena de tres anys pateix una fallada multiorgànica per una malaltia inflamatòria vinculada al Covid-19

Nena petita @recursoEP





Una mare ha explicat com la seva filla de tres anys va patir una fallada multiorgànica i el seu cos s'estava "apagant" després de patir una síndrome inflamatòria relacionada amb el Covid-19. Natalie Berry, de Belfast , i el seu company Joe, van donar positiu per Covid, però la seva filla Angelina , que és autista, semblava estar bé fins a sis setmanes després, va informar Belfast Live .





Tot i això, la nena, que ara té quatre anys, va emmalaltir poc després i va acabar a l'UCI amb la Síndrome Inflamatòria Multisistèmica Pediàtrica (PIMS, per les sigles en anglès). Segons el Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), la majoria dels nens són asimptomàtics o presenten símptomes lleus de Covid-19, “però els metges han vist un nombre molt petit de pacients amb la condició inusual [PIMS] que sembla estar relacionada amb el virus."





" Havíem fet tot l'aïllament i Angela estava aïllada amb nosaltres, però en ser autista i amb problemes sensorials, no se'n va fer la prova ", explica Natalie a Belfast Live . "Sis setmanes després, tenia com un refredat, símptomes semblants als de la grip i, a mesura que avançava la setmana, empitjoraven molt. Es va tornar realment letàrgica, no podia menjar, no podia beure i estava desperta però no es podia moure o obrir els ulls", relata.





Els nens amb PIMS poden patir símptomes que inclouen febre, mal d'estómac, diarrea, vòmits, granellada, mans i peus freds i ulls vermells. Pot ser molt similar a afeccions potencialment mortals com la sepsi o la meningitis. Natalie va portar Angelina a l'hospital uns dies després que van començar els símptomes, però la van enviar a casa perquè "els metges van pensar que era viral".





Després van descobrir que Angelina tenia febre glandular i una infecció del tracte urinari, i més tard que també tenia PIMS, que es descriu amb símptomes com la malaltia de Kawasaki. "Després es va deteriorar... els seus òrgans estaven fallant. Va estar a l'hospital durant més de dues setmanes. Va estar en una sala durant uns dies i després va empitjorar, per la qual cosa va haver de ser traslladada d'urgència a l'UCI. He estat en estat de xoc".





Els metges van dir que van injectar a la nena de tres anys la sang d'un pacient de Covid recuperat, però va patir una reacció. "Va ser un moment aterridor", explica la seva mare. "Tot es va veure afectat. El seu cor estava engrandit en un 40% i la seva vàlvula esquerra estava afectada. Els seus ronyons, el fetge [també]. El cos de la meva petita nena s'estava apagant. Si no hagués progressat, l'haguessin traslladat a un hospital infantil".





"No he deixat mai de plorar en tot el temps", afirma la mare. Des de llavors, Angelina ha patit pèrdua de cabell i canvis de comportament, i assisteix sovint a un viròleg i un cardiòleg. Tot i això, s'està recuperant a poc a poc d'aquest malson. ç