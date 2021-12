Científics troben el desencadenant que produeix "coàguls rars" amb la vacuna d'AstraZeneca

Vacuna d'AstraZeneca @ep





Un equip, a Cardiff i els EUA , ha demostrat amb un precís detall com una proteïna a la sang és atreta per un component clau de la vacuna. Creuen que això desencadena una reacció en cadena, que involucra el sistema immunològic, que pot culminar en coàguls perillosos, segons informa la BBC.





Es creu que la vacuna ha salvat al voltant d'un milió de vides que es van encomanar de Covid. Tot i això, les preocupacions sobre els coàguls de sang rars va influir en com s'ha utilitzat la vacuna a tot el món, inclosa una alternativa que s'ofereix als menors de 40 anys al Regne Unit. També va iniciar una cerca científics per esbrinar què estava passant i si podia prevenir-se. L'equip de Cardiff va rebre fons d'emergència governamentals per trobar les respostes.





Els mateixos científics d'AstraZeneca també es van unir al projecte de recerca després que es publiquessin els resultats anteriors de l'equip. Una portaveu d'AstraZeneca va emfatitzar que els coàguls eren més propensos a passar a causa d'una infecció per Covid que de la vacuna, i que encara no s'havia establert l'explicació completa de per què passen.





"Encara que la investigació no és definitiva, ofereix coneixements interessants i AstraZeneca està explorant maneres d'aprofitar aquestes troballes com a part dels nostres esforços per eliminar aquest efecte secundari extremadament estrany", ha afegit. Hi va haver dues pistes inicials per als investigadors que investigaven els rars coàguls de sang:





- El risc més gran de coàguls es va observar només amb algunes de les tecnologies de vacunes.





- Les persones amb coàguls tenien anticossos inusuals que atacaven una proteïna a la sang anomenada factor quatre plaquetari





Totes les vacunes utilitzades al Regne Unit intenten lliurar un fragment del codi genètic del virus Covid al cos per entrenar el sistema immunològic. Alguns paquets es codifiquen dins d'esferes de greix, mentre que el d'AstraZeneca va fer servir un adenovirus (específicament un virus del refredat comú dels ximpanzés) com el seu carter microscòpic. Els investigadors van pensar que l'adenovirus podria estar relacionat amb els coàguls rars que tenen lloc en algunes persones. Així que van utilitzar una tècnica anomenada microscòpia crioelectrònica per prendre imatges de l'adenovirus en detall a nivell molecular.





El seu estudi, publicat a la revista Science Advances, revela que la superfície exterior de l'adenovirus atrau la proteïna del factor quatre plaquetaris com un imant. El professor Alan Parker, un dels investigadors de la Universitat de Cardiff, va dir a BBC News: “ L'adenovirus té una superfície extremadament negativa, i el factor quatre de plaquetes és extremadament positiu i les dues coses encaixen força bé ”.





El Dr. Will Lester, hematòleg consultor de University Hospitals Birmingham NHS Trust, va elogiar la investigació "molt detallada" i va dir que ajuda a explicar el "pas inicial més probable" a la coagulació.





"Encara queden moltes preguntes sense resposta, fins i tot si algunes persones poden ser més susceptibles que altres i per què la trombosi (coagulació) és més comú a les venes del cervell i el fetge, però això pot arribar amb el temps i més investigació", va afegir.





L'equip de Cardiff espera que les seves troballes es puguin fer servir per millorar les vacunes basades en adenovirus en el futur per reduir el risc d'aquests esdeveniments rars.