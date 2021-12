La 39a temporada de dansa de Terrassa oferirà quinze espectacles

Un total de quinze espectacles, amb títols clàssics, dansa contemporània i espanyola i flamenc, i en els que participaran companyies nacionals i internacionals, constituiran la programació de la 39a temporada de dansa que tindrà lloc al Centre Cultural La Factoria de la capital egarenca a durant el 2022. Així ho ha anunciat el seu director, Adrià Fornés, en un acte en què han intervingut la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Boladeras i el director de la zona Vallès Occidental de BBVA -entitat patrocinadora de la temporada-, Daniel Gómez .





La 39a temporada de dansa de Terrassa /@Pablo-Ignacio de Dalmases







L'any s'iniciarà amb la reposició del Rèquiem de Mozart, una obra coral de Crea Dance Company by Maria Rovira amb música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès (4 i 5 de febrer) i el 19 d'aquell mateix mes la companyia Antonio Najarro presentarà “Alento”, una proposta coreogràfica que fusiona tots els estils de dansa espanyola amb talent innovador, enfocament internacional i música en directe interpretada i composta per Fernando Egozcue.





El 12 i 13 de març el Russian State Ballet interpretarà “El Llac dels Cignes”, el 25 Asun Noales portarà “La mort de la donzella”, que s'endinsa des d'un punt de vista contemporani al quartet de corda núm. 14 a Re menor de Franz Schubert i amb el que va obtenir el premi Max de 2021, i el 27 l'Alonzo King Lines Ballet, companyia nascuda a San Francisco fa 40 anys, presentarà les seves coreografies “The personal element” i “Azothz”.





Per al 23 d'abril està prevista una Gala d'Homenatge a la Dansa on futures promeses ballaran amb grans estrelles com Sergio Bernal. Després de cancel·lar les actuacions previstes el 2020, la formació israeliana Kibbutz Contemporary Dance Company presentarà el 29 i 30 d'abril “Asylum”, obra en què el seu director artístic Rami Be'ert evoca la seva pròpia experiència com a descendent de supervivents de l'Holocaust.





La companyia nord-americana Ailey II, ja coneguda a Terrassa, tornarà el 7 i 8 de maig i el 21 els alumnes del PAR a Dansa estrenaran “Tell me Telemann” amb tres de les suites més famoses de Georg Phillip Telemann interpretats en directe per l'Orquestra Cambra de Terrassa.





La tardor s'iniciarà el 15 d'octubre amb Lucía Lacarra i Matthew Golding i In the Still of the Night” i seguirà el 29 amb la companyia de flamenc de Jesús Carmona que interpretarà “El salto”, mentre que el 5 de novembre la companyia Carolyn Carlson presentarà “The Tree”, coreografia basada en el llibre del filòsof francès Gastón Bachelard “Poetics of Fire” i el 27 la companyia d'Alejandro Lara Dance Project portarà “Fantasia”, un espectacle reivindicatiu de flamenc.





L'any finalitzarà amb dues funcions del Ballet i Orquestra de l'Òpera de Samara: El Corsario (10) i “Les tres màscares del rei” (11).





Al que s'ha dit cal sumar dues funcions de dansa familiar: Giselle (15 de maig) i “El Trencanous” (17 i 18 de desembre), així com activitats educatives, tals com “Exploradors a la dansa” per a alumnes de primària i masterclass o classes magistrals de dansa per a alumnes d'escoles de dansa de tot arreu de Catalunya.





El director de la temporada de dansa va expressar la seva satisfacció perquè, malgrat les dificultats imposades per la pandèmia, amb el consegüent límit a l'aforament de la sala, durant l'any que ara s'acaba es van poder dur a terme 28 funcions amb més de 10.000 espectadors i una ocupació mitjana del 71%.