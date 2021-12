Alemanya prohibeix l'accés als no vacunats a comerços i restaurants

Marató de Berlín, Arxiu /@EP





La canceller alemanya, Angela Merkel, ha anunciat aquest dijous una bateria de noves restriccions per a fer front al repunt de contagis de coronavirus que viu el país, entre les quals ha destaca la prohibició d'accés a comerços i restaurants, esdeveniments culturals i activitats d'oci a aquelles persones que no estiguin vacunades.





Merkel ha informat de les noves restriccions després d'una reunió entre les autoritats estatals i les federals, on s'ha decidit que la coneguda com a norma 2G, que ja està en vigor en

alguns estats, s'apliqui a nivell nacional.





D'altra banda, les autoritats també han decidit que les màscares seran obligatòries en totes les escoles, mentre que les discoteques es tancaran quan la incidència en set dies arribi a 350 casos per cada 100.000 habitants, ha indicat la canceller, que es troba en funcions a l'espera que el nou gabinet prengui possessió.





En aquest sentit, la mandatària ha indicat que la situació és "molt greu", per la qual cosa s'han adoptat les mesures necessàries per a "acabar" amb la quarta ona. Per a això, també es restringirà el nombre de participants en esdeveniments esportius, culturals i altres grans esdeveniments a un màxim del 30 o 50 per cent de l'aforament.





En concret, en espais interiors podrà haver-hi un màxim de 5.000 visitants i en l'exterior, un màxim de 15.000.





VACUNES OBLIGATÒRIES





D'altra banda, el ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn, ha advocat per imposar un confinament per als qui no s'hagin vacunat contra la COVID-19, una nova iniciativa que, en qualsevol cas, podria acabar aplicant el futur Govern, amb el socialdemòcrata Olaf Scholz al capdavant.





A més, ha insistit que els no vacunats "representen un risc per a tot el sistema de salut". "Si mires a les unitats de vigilància intensiva, si mires la tendència de contagis, és molt major entre els qui no s'han vacunat", ha assenyalat el ministre sortint en declaracions a la cadena ZDF. Per aquest motiu, ha plantejat que aquestes persones quedin vetades en "pràcticament totes les àrees".





Després de la reunió, Merkel s'ha pronunciat a favor de la vacunació obligatòria contra la COVID-19 al país, assegurant que votaria a favor d'aquest requisit si encara fos membre del Bundestag, el Parlament alemany, quan tingués lloc la votació.





El seu successor, Olaf Scholz, ja s'ha mostrat a favor d'aquest requisit, indicant que se sotmetria a votació general al Parlament.





Alemanya ha reduït lleugerament els nivells de contagi en aquests últims dies --la incidència de positius a set dies ronda els 440 per 100.000 habitants--, però el ministre dóna per fet que almenys durant els pròxims dies continuarà havent-hi més de 6.000 malalts en unitats de vigilància intensiva.





L'Institut Robert Koch (RKI), que vigila l'evolució de la pandèmia, ha notificat aquest dijous 73.209 nous casos, la qual cosa acosta a Alemanya al llindar dels 6 milions de contagis registrats. Almenys 102.178 pacients han mort, 388 més que el dimecres.