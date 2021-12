Alemanya vol confinar els no vacunats per contenir la pandèmia

Vacuna Covid-19 @ep





El ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn, ha advocat per imposar un confinament domiciliari per als que no s'hagin vacunat contra el COVID-19, una nova iniciativa que, en qualsevol cas, podria acabar aplicant el futur Govern, amb el socialdemòcrata Olaf Scholz al front.





Spahn, company de partit de la cancellera, Angela Merkel , ha reconegut la necessitat que s'acordin noves restriccions a la reunió que tenen previst mantenir aquest dijous el Govern central i els representants dels 16 estats. Els no vacunats, ha afegit, “representen un risc per a tot el sistema de salut”.





"Si mires les unitats de cures intensives, si mires la tendència de contagis, és molt més gran entre els que no s'han vacunat", ha assenyalat el ministre sortint en declaracions a la cadena ZDF. Per aquest motiu, ha plantejat que aquestes persones quedin vetades a "pràcticament totes les àrees".





A més, Spahn ha plantejat la cancel·lació de grans esdeveniments, o almenys la reducció d'aforaments, així com tancaments de locals d'oci nocturn.





Alemanya ha reduït lleugerament els nivells de contagi aquests últims dies --la incidència de positius a set dies ronda els 440 per 100.000 habitants--, però el ministre dóna per fet que almenys durant els propers dies continuarà havent-hi més de 6.000 malalts a unitats de cures intensives.





L'Institut Robert Koch (RKI), que vigila l'evolució de la pandèmia, ha notificat aquest dijous 73.209 casos nous, fet que acosta Alemanya al llindar dels 6 milions de contagis registrats. Almenys 102.178 pacients han mort, 388 més que dimecres.