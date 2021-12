Reaparició de Maruja Garrido al “Desplume” de Víctor Guerrero (Antic Teatre)

La vida de Maruja Garrido sembla un conte de fades que es va convertir en realitat. Va arribar a Barcelona fa 58 anys amb la família quan era poc més que una adolescent i ningú llavors hauria pogut predir que s'havia de convertir en una de les artistes més celebrades de la ciutat. Va regnar a “Los Tarantos” de la Plaça Reial amb el seu cant i amb el seu ball, però va actuar a més a l'Olympia de París, presentada per Salvador Dalí, amb Aznavour i Minelli i al Palau de la Música amb Julio Iglesias. Més encara, sent 'mocita', com manen els cànons gitanos, va casar-se amb el seu empresari, Juan Roselló i quan aquest va morir, va rebre un bon dot. Li ha estat fidel en el record i 24 anys després segueix vídua perquè, diu “no necessita cap altre home”.





Maruja Garrido i el guitarrista Carpio @Pablo-Ignacio de Dalmases





Fa temps que Maruja es va retirar de 'tablaos' i escenaris, però Víctor Guerrero ha aconseguit que reaparegués almenys per una nit en una de les vetllades de “Desplume” a l'Antic Teatre, en què Maruja va cantar algunes de les cançons que la van fer famosa, entre elles “El Bardo”, acompanyada a la guitarra per Carpio i l'entusiasme va ser tal que va aconseguir aixecar del seu seient a una altra gitana famosa, Lita Claver “La Maña”, que havia acudit a veure-la i aplaudir-la i va voler compartir amb ella uns passos de 'zapateado'.





Va constituir la culminació d'una nova funció del cabaret que Víctor Guerrero organitza mensualment a l'espai escènic del carrer de Verdaguer i Callís i que en aquesta ocasió va comptar amb altres actuacions. Així la de Juan Manuel Vera, que posseeix una veu potent i modulada i va interpretar diverses cançons, una d'elles, en reivindicació del col·lectiu LGTBI i en homenatge a Samuel, que va perdre la vida a Corunya a causa d'una agressió homòfoba. Vera es va moure amb soltesa entre les taules del públic ja que no debades conserva l'agilitat de la seva originària professió de ballarí. També va delectar la respectable María Muñoz, que va oferir algunes de les cançons del seu nou disc, compostes durant el confinament de la pandèmia, especialment la titulada “La veu de la consciència”. I no va faltar la imprescindible presència de Tony Arroyo, reconvertit en una divertida Liza Minelli.





Víctor Guerrero va oficiar, com sempre, d'amfitrió i va aconseguir amb la seva llabia i el seu bon fer recrear aquell ambient despreocupat, divertit i canalla de la Barcelona dels anys seixanta i setanta, ai! ja desaparegut, però certament no oblidat.