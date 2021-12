La col·laboració de Fundació Naturgy i Creu Roja beneficia ja més de 10.500 famílies vulnerables

El president de Fundació Naturgy, Rafael Villaseca; el vicepresident de la Fundació, Jordi Garcia Tabernero i la seva directora general, María Eugenia Coronado, han renovat amb el president de Creu Roja Espanyola, Javier Senent, la col·laboració que ha permès atendre més de 10.500 famílies des del 2018, amb diferents programes socials per pal·liar la vulnerabilitat energètica.





Jordi Garcia Tabernero, Javier Senent i María Eugenia Coronat @EP







En virtut d'aquest nou acord, Fundació Naturgy mantindrà la seva aportació de recursos per continuar realitzant rehabilitacions energètiques als habitatges de famílies vulnerables, per tal de millorar-ne l'eficiència i ajudar-los a estalviar en les factures de subministraments. Així mateix, a través de la seva Escola d'Energia i el seu programa de voluntariat, es mantindrà l'assessorament i la formació energètica a famílies vulnerables ateses per la Creu Roja.







El proper any es durà a terme també un nou projecte, per ampliar les activitats de sensibilització en temes energètics a altres col·lectius. Per això, s'instal·laran punts d'informació ciutadana mòbils, preferiblement a zones rurals, per informar la població sobre el bo social, les tarifes energètiques i les mesures d'eficiència a la llar, entre altres qüestions d'interès. L'objectiu és realitzar dues campanyes per comunitat autònoma, coincidint amb les onades de calor i fred, en les quals també hi podran participar voluntaris.





Villaseca es va mostrar satisfet pels resultats obtinguts fins ara. "L'ampli acord de col·laboració que mantenim amb Creu Roja i que renovem per cinquè any consecutiu demostra que la feina en xarxa suma i ens permet multiplicar l'abast dels nostres programes socials", va explicar el president de la Fundació Naturgy.





Per part seva, Senent ha ressaltat el valor del voluntariat energètic, "que assessora les famílies en risc d'exclusió per fer un ús més eficient de l'energia, millorar el confort de la llar amb mesures de microeficiència o rehabilitacions, i ensenyen bones pràctiques". Segons el president de la Creu Roja Espanyola, “renovem aquest compromís amb la Fundació Naturgy per continuar lluitant contra la pobresa energètica a través del voluntariat, l'expert en l'atenció a les famílies, i gràcies al que podem mantenir i renovar aquest compromís”.





Així mateix, García Tabernero va afirmar que “la crisi econòmica derivada de la pandèmia segueix afectant milers de famílies, per això des de Fundació Naturgy volem estar al costat de les persones que més ho necessiten, per ajudar-los, amb els nostres recursos i assessorament, a millorar el confort a casa i a estalviar en la factura energètica”.





REHABILITACIONS ENERGÈTIQUES A HABITATGES VULNERABLES





La col·laboració continuada en els darrers quatre anys ha permès a la Creu Roja gestionar la rehabilitació de prop de 950 habitatges de famílies vulnerables, que s'han beneficiat d'una millora de l'eficiència energètica dels seus pisos i d'estalvis en la despesa dels subministraments. Aquestes actuacions es fan gràcies al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica de Fundació Naturgy.





Les persones voluntàries de les dues entitats continuaran treballant per assessorar famílies vulnerables en temes relacionats amb el consum denergia i el pagament dels serveis. Així mateix, Fundació Naturgy, que compta amb més de 360 voluntaris energètics, ha lliurat prop de 10.500 kits de microeficiència a beneficiaris de la Creu Roja.





En virtut de l'acord, l'Escola d'Energia de Fundació Naturgy continuarà fent sessions formatives tant a persones voluntàries i tècnics de Creu Roja. L'activitat de l'escola es reforça amb la feina dels voluntaris, que aquest any han realitzat dos tallers en línia setmanals. En aquestes sessions, s'expliquen conceptes bàsics dels contractes, les factures i l'actualització normativa, així com consells per utilitzar millor l'energia de la llar. Fins ara, s'han fet més de 4.700 tallers.





A més dels acords anuals en matèria d'eficiència i assessorament energètic, Naturgy, a través de la seva fundació, va col·laborar l'any passat amb una donació de més de 2 milions d'euros al pla Creu Roja RESPONDE, que l'organització humanitària va llançar per fer front a la crisi sanitària del Covid-19.