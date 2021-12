El potencial de la televisió per internet a Espanya

Dins l'ecosistema audiovisual, la televisió a través d'internet, en qualsevol dels formats, va adquirint rellevància i establint noves normes de funcionament per al sector. Tot i el desastre econòmic que ha comportat la pandèmia, Espanya presenta prou condicions per convertir-se en una potència de continguts amb projecció internacional, que fa gala d'un mercat molt intens en termes de competència.





Comandament de televisió /@Pixabay





El creixement de la televisió a través d'internet és una tendència imparable mentre que la tradicional experimenta un lent, però imparable, declivi. Bàsicament, dos són els formats principals del contingut audiovisual en streaming : OTT i IPTV. En el primer cas, l'emissió té lloc a través de la xarxa pública, com ara Netflix, HBO o Amazon Prime. La segona, per contra, s'ofereix per mitjà d'un canal privat dedicat exclusivament, que, generalment, és propietat d'un operador de telecomunicacions, que subministra el servei de televisió com un afegit a l'oferta de trucades i dades, tant fixes com mòbils. Aquest paquet comercial rep el nom de quíntuple play . Al nostre país, un exemple d'IPTV és Movistar+ de Telefónica.





Tot i el impacte brutal que ha tingut la pandèmia sobre l'estructura econòmica d'Espanya, el sector d'audiovisual presenta un potencial potencial de creixement. El nostre país és dins dels europeus el que compta amb més oferta de plataformes de subscripció de vídeo per streaming. D'altra banda, s'ha convertit en un important productor de continguts –on destaquen les sèries-, cosa que atrau la inversió de les productores internacionals, i que ha portat la pròpia Netflix a instal·lar a terra espanyol la seva seu de creació al continent.





Dins el mercat de la televisió de pagament, destaca el lideratge de Telefónica amb la IPTV de Movistar, una hegemonia que la consultora Analysys Mason estén al llarg dels propers cinc anys. Com que és l'únic operador de televisió per satèl·lit i està apostant amb força per la fibra òptica com a mitjà per portar el senyal de vídeo a les llars, és més que previsible que el primer format redueixi la seva presència al nostre país fins a pràcticament desaparèixer en el període considerat.





Pel que fa a l'oferta OTT, Espanya és un dels mercats de competència més intensa de l'entorn, i el model que triomfa és el de la subscripció (SVOD): el 92% dels usuaris consumeix audiovisual a través d'aquesta manera, segons Analysys Mason. Els principals agents són Netflix, HBO i Amazon Prime, sense que se'n percebi una hegemonia clara de cap, seguits de Disney, que creix amb força.





Des de la perspectiva de la creació de continguts, les activitats audiovisuals suposen el 28% de les indústries culturals, i és un sector que fa anys que genera ocupació, valor afegit, i, com a efecte col·lateral, promoció turística. L'any anterior a la crisi va generar ingressos per més de 4.000 milions d'euros d'acord amb l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació (ONTSI). Les sèries de ficció espanyoles són un dels valors més rendibles, de manera que la seva producció ha passat de les 38 del 2018 a les 58 del 2019, i les 70 amb què es va tancar el 2020.





La presència de la producció audiovisual espanyola va cobrant pes dins i fora de les nostres fronteres. D'acord amb Parrot Analytics, el 2019 els continguts d'origen nacional ja suposaven un 7% dels catàlegs locals, mentre que l'any anterior a penes superaven el 3%. I, encara més: a finals del passat exercici representaven l'1,7% dels continguts disponibles als catàlegs globals, havent crescut la participació un 117% el 2020.