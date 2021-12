El Consorci de la Zona Franca, reconegut pel seu impuls a la innovació a la gestió pública

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va rebre aquest dimecres el Premi a la Innovació a la Gestió Pública en un acte que va tenir lloc a la seu de Foment del Treball Nacional. Aquest guardó, lliurat pel diari La Razón, té com a finalitat reconèixer les pràctiques més innovadores desenvolupades al voltant de l'impuls de projectes i iniciatives orientades a assolir millores organitzatives o dels processos de gestió pública.





Premis La Razón /@CZFB





En concret, el CZFB va ser reconegut pel caràcter innovador dels projectes amb què aborda el posicionament de Barcelona i la seva àrea metropolitana com a node tecnològic i punta de llança per a la nova economia. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, va ser l'encarregat de recollir el premi en un acte que va estar presidit per Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball Nacional i Francisco Marhuenda, Director de La Razón.





Durant la seva intervenció, el delegat especial de l'Estat al CZFB va voler ressaltar el valor de la innovació com a “única via per a la recuperació i per a la construcció d'un futur sòlid i competitiu”. Així mateix, Pere Navarro va destacar la "clara vocació del CZFB a l'hora d'exercir com a agent del canvi per posicionar Barcelona, Catalunya i Espanya com a motors d'un nou model econòmic que tingui en la innovació i la sostenibilitat els fonaments més sòlids" .





Els premis empresarials de La Razón també van reconèixer en les diferents categories l'activitat de destacades empreses com AGBAR.





IMPORTANT LABOR A LA DINAMITZACIÓ DE LA NOVA ECONOMIA





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona té un rol important com a promotor d'iniciatives pensades per impulsar el paper de Catalunya i d'Espanya en general com a epicentre de la reactivació econòmica i de la construcció d'un nou model basat en la indústria 4.0 i la innovació.





En aquest sentit, ha liderat el desenvolupament de projectes de gran importància estratègica com 3D Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D, per la qual ja han passat un total de 76 empreses tant d'àmbit nacional com internacional.





Actualment el CZFB es troba immers en la posada en marxa de DFactory Barcelona, una disruptiva iniciativa la primera fase de la qual inaugurarà a principis del 2022 i que neix amb l'objectiu de convertir-se en el principal hub d'indústria 4.0 del sud d'Europa. El projecte contempla una inversió global de 100 milions d'euros per construir un total de 100.000 metres quadrats al Polígon de la Zona Franca de Barcelona. L'ambició de DFactory Barcelona, a la qual ja s'han unit companyies de la talla de Huawei, HP, OnRobot o Ferrovial Serveis Mediambient (Cespa) és crear un ecosistema que promogui l'atracció de talent i inversions en un espai únic, a l'avantguarda tecnològica.





A més, en el marc del seu paper com a motor d'innovació en la gestió pública, el CZFB també té en cartera un projecte per transformar l'emblemàtic edifici de Correus a Barcelona en un pol de dinamització econòmica enfocat a l'economia 4.0, on està col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona i el grup postal. L'objectiu és construir un espai de referència per a la formació de joves en matèries relacionades amb l'economia digital, la formació, la investigació, l'emprenedoria i el talent.





Una altra de les iniciatives més destacades és la Barcelona Economy Week (BNEW), un esdeveniment híbrid i 100% professional centrat en la nova economia que té com a objectiu aportar solucions al context de transformació social i econòmica actual mitjançant la creació d'un espai obert al diàleg ia la cerca d'oportunitats i sinèrgies empresarials. La seva segona edició, que va tenir lloc a l'octubre, va aconseguir congregar més de 15.000 assistents, entre físics i en línia.