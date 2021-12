Lloguer a Barcelona: paga 500 euros per una terrassa que inclou un pis de 15 metres quadrats

Tenir un pis amb una gran terrassa s'ha convertit en un somni per a molts habitants de Barcelona . I més després de la pandèmia, quan molts van poder comprovar que és necessari tenir accés a l'aire lliure quan estàs confinat.





Atenent les demandes de la població, el mercat immobiliari, conegut per la seva implicació a millorar la vida de tots , ha tret un nou concepte d'habitatge: una gran terrassa adjunta a un zulo , una opció perfecta per als que vulguin gaudir de l'aire lliure renunciant a qualsevol plaer dins de la llar. I el millor de tot? Només val 500 euros, per la qual cosa es pot pagar perfectament encara que es tingui una feina precària.





Captura de pantalla d'idealista





Com podeu comprovar a l'anunci publicat a Idealista , la primera foto del pis és el seu exterior. I encerten, perquè és l'única part més o menys habitable, i té un tendal fins i tot per als dies de pluja, tot preparat perquè mai hagis d'entrar al teu domicili.





Poc després, ja a la tercera foto, apareix el premi: un pis de 15 metres quadrats que ha de provocar algun tipus d'il·lusió òptica perquè sembla fins i tot més petit , un repte a l'abast de molt pocs.





Captura de pantalla d'idealista @ep





El pis té un petit saló / dormitori / cuina que, encara que pugui semblar petit, té prou espai per considerar-se més gran que un armari. A més, tal com està el preu de l' energia , és una opció perfecta per consumir poc: amb una espelma es pot il·luminar de sobres tot l'entorn i la calefacció, només cal posar-la un parell de minuts per incendiar la butaca que té al davant i escalfar-se com ho feien els nostres avantpassats, amb una foguera.





Captura de pantalla d'idealista





La cuina és un clàssic en aquest tipus de zulos: en comptes de tenir uns fogons o una vitroceràmica, hi ha una mena de càmping-gas. I és que, si no tens prou dignitat per viure en un pis amb unes dimensions aptes per a la vida humana, per què necessitaràs tenir una cuina de persona.





No obstant això, en aquest cas es podria interpretar com una forma de fer un favor a l'inquilí, que si vol cuinar i no està disposat que el seu llit faci olor del menú diari, sempre es pot emportar la cuina a la terrassa i aprofitar l'única part habitable apartament.





Però aquí no s'acaba tot, encara falta per veure el fabulós bany:





Captura de pantalla d'idealista





Qui no voldria dutxar-se sobre el parquet? Un material que porta tan bé l'aigua com un Gremlin.





Igual que els propietaris d'aquest pis van renunciar a instal·lar un fogó, també hauran pensat que això de tenir un plat de dutxa és una mica per a 'pijos' i per tant, conviden al futur inquilí a dutxar-se mentre inunda tot el bany i possiblement part de la casa. Però, realment importa quan té la possibilitat de gaudir d'una gran terrassa? Segurament no.





El propietari del pis, en una ostentació de solidaritat, afirma els 500 euros que demana pel lloguer de la terrassa amb zulo inclouen "l'IBI i la comunitat" . Sens dubte, una gran mostra d'empatia cap a l'inquilí: no fer-li pagar les coses que li toquen com a propietari.



" Una autèntica ganga al mig de la ciutat. Al mateix carrer tens Condis Súper Dia, un Carrefour Express a 3 carrers, fleca, bars, restaurants, farmàcia", asseguren a l'anunci, sense arribar a explicar que aquesta característica la comparteixen bàsicament tots els pisos que són dins de Barcelona.





De la mateixa manera, qualifiquen aquest pis d'"estil eivissenc", suposo que inspirat en les persones que treballaran a l'illa i acaben llogant un balcó per dormir.







Captura de pantalla d'idealista





Si voleu llogar aquesta bonica terrassa/zulo esteu de sort, ja que està disponible des d'aquest 1 de desembre.





Però no tot són bones notícies: l'apartament es lloga a un preu de 33,33 euros per metre quadrat, i supera en 8 euros l'índex de lloguer que la Generalitat marca per a un habitatge situat a l'adreça de l'anunci: el carrer Carretes, 43 , al districte de Ciutat Vella.





Us animeu? Una nova vida a un preu irrenunciable us espera a Barcelona...