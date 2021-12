Tret de sortida d'Units per Avançar a les eleccions municipals

Ramon Espadaler @UnitsPerAvançar





Units per Avançar ha reunit el seu Cercle de Barcelona a la nova seu del partit per començar el procés de cara a les eleccions municipals. Com ha dit el secretari d'Organització, Xavier Güell, és el moment de "créixer com a partit" i ha assenyalat que "hi ha moltes possibilitats de créixer des d'un partit que representa el personalisme comunitari".





Ramon Espadaler, secretari general, ha afirmat que aquesta reunió esdevé el "tret de sortida de cara a les eleccions municipals" i ha assegurat que "hi haurà diverses possibilitats com la de mantenir l'aliança lleial amb el Partit dels Socialistes de Catalunya -que valorem positivament-, fer aliances alternatives en el territori o també que ens presentem sols". Pel que fa a Barcelona, Espadaler ha assenyalat que "ens hem de comprometre amb la ciutat i arrelanar-nos com més millor". En quest sentit, ha afirmat que "és important tenir presència institucional per fer política".





Per la seva banda, el vicepresident d'Units per Avançar, Albert Batlle, ha destacat que "hem d'enfortir les nostres posicions com partit, fent política arreu del territori de Catalunya i política sectorial amb propostes en tots els àmbits".





En relació a Barcelona, Batlle ha dit que "som fiables i lleials. No deixarem les nostres responsabilitats. Units per Avançar aporta moderació amb la defensa de les nostres polítiques" i ha reblat: "complirem el nostre compromís de mandat".





El vicepresident d'Units ha reivindicat la política del diàleg amb tothom i ha dit que "la nostra posició de centralitat ens permet el diàleg amb totes les forces polítiques".





Albert Batlle ha explicat els avenços que s'han fet en la política de seguretat des de la tinència d'alcaldia que dirigeix a l'Ajuntament de Barcelona: "ja ningú no parla del top manta com passava en el començament del mandat, s'ha incrementat la presència territorial als carrers de Barcelona, hem fet arribar el missatge clar de seguretat i civisme i hem creat la Taula Cívica, mantenim diàleg fructífer amb el Govern de la Generalitat, amb la Judicatura, amb el Govern espanyol, amb sectors econòmics importants de la ciutat com el del comerç i alhora hem facilitats iniciatives legislatives per combatre la multireincidència". En aquest sentit, el vicepresident d'Units ha subratllat que "anem pel bon camí".