Una mare posa el seu bebè en venda per error quan intentava vendre un sofà

Una mare del Regne Unit , Lucy Battle, de 20 anys, va posar accidentalment en venda el seu nadó quan intentava vendre un sofà. L'afectada va publicar una foto del seu fill Oscar per error en un anunci on intentava vendre un sofà.

.



Va pensar que només havia publicat fotos del sofà marró, però no es va adonar que incloïa el petit Oscar somrient a la publicació que oferia el sofà gratis. A l'instant es va veure inundada de comentaris de persones que preguntaven sobre el comportament del fill i com jugava amb altres nens.





"Puc canviar per un adolescent?". va escriure Mandy Lyles o, "Com és ell amb altres nadons", va fer broma Tom Howell. Una mare fins i tot va oferir un tracte d'intercanvi i va publicar: "Com un intercanvi de dos per un? L'adolescent 14, el germà 6 i jo inclourem el pare gratis?".





Per solucionar el malentès, la mare resident a Leeds va escriure un nou comentari: "Vaig publicar una foto del meu vell sofà a Facebook perquè en vaig obtenir un de nou i necessitava que el vell desaparegués com més aviat millor, així que vaig pensar a donar-li-ho a algú que ho necessiti. Estava revisant les meves fotos al rodet de la meva càmera al meu telèfon i havia d'haver seleccionat una d'Oscar", es justifica.



"Al principi estava confosa sobre el que la gent deia als comentaris, després vaig mirar la publicació i la imatge principal n'era una. Estava tan avergonyida, i ni tan sols ho vaig poder esborrar", lamenta.