Vides trencades a Berlín

Embolicats a la sordidesa de la mentida i l'engany mai no podrem emprendre el vol alt i alegre que anhelava Juan Salvador Gaviota, la llibertat d'aprendre i respirar amb satisfacció.





El Mur de Berlín, una muralla de més de 150 quilòmetres de formigó, va dividir la capital alemanya i impedia el lliure trànsit per ella. Els seus autors, l'autodenominada República Democràtica Alemanya, és a dir, una dictadura comunista prosoviètica, el va alçar el 13 d'agost de 1961 i el va titular 'Mur de protecció antifeixista', una vergonya manifesta. Al cap de poc, l'alcalde de Berlín Oest, el socialdemòcrata Willy Brandt, futur canceller de la República Federal Alemanya, es va dirigir per carta al president dels Estats Units John F. Kennedy per reivindicar la funció de Berlín com a refugi de la llibertat i com a símbol d'esperança a la reunificació alemanya. Aquesta no es va produir fins al 3 d'octubre del 1990, uns onze mesos després que masses humanes el traspassessin amb determinació.





Mur de Berlín @unsplash





Aquell mur enderrocat, símbol de la infàmia i opressió de les fronteres artificials, va durar 28 anys i va provocar nombroses víctimes: morts, ferits i represaliats, sempre en un nombre suficient per intimidar amb eficàcia la resta de la població. Les aigües dels rius Spree i Havel, amb els seus nombrosos llacs, van veure ofegar-se algunes persones que van decidir que la seva meta era anar-se'n, d'aquella zona inhòspita i humiliant.





Es comptabilitzen en unes cent quaranta persones les que van resultar mortes en intentar abandonar Berlín Est. D'elles, vuit eren dones, catorze tenien menys de 18 anys i noranta-quatre menys de 25, una trentena no tenien intenció de creuar la frontera i van morir per accident o disparats per error dels regiments comunistes apostats al llarg del Mur. De tot això m'assabento llegint l'esplèndid llibre de Sergio Campos Cacho 'Al Muro de Berlín' (Espasa), subtitulat La ciutat segrestada (1961-1989). L'autor, col·laborador de prestigioses revistes literàries, porta més de vint anys, la meitat de la seva vida, vivint a Alemanya, on treballa com a bibliotecari.





'Al Muro de Berlín' es recullen les vicissituds dels 140 morts al voltant dels filats, estan escrites amb minuciositat admirable, cosa que fa que aquest treball sigui una aportació social de primera magnitud. Cal ser conscients de la necessitat incorporar la realitat personal de les víctimes, de totes les víctimes sense excepció. No ja per a elles (doncs els morts, morts estan), sinó principalment per a la dignitat dels que avui som aquí i dels que després vindran.





Sergio Campos desplega una ajustada geografia funerària. Després de caure el Muro, es van incoar 143 procediments judicials contra 297 persones. Hi va haver 164 condemnes (cent d'elles per a guàrdies fronterers). De tot això se n'adona en aquestes pàgines, sense afany de venjança sinó amb voluntat de fer justícia; evitant l'oblit de les víctimes, com van ser i van voler ser, desbaratant la idea que tot fos una ficció. "En general -diu Campos sobre aquells morts-, eren joves obrers qualificats; és a dir, el tipus de ciutadans la fuga dels quals es va intentar impedir amb la construcció del Mur". Només una de les 140 morts va ser per trets d'una patrulla soviètica. Hi va haver quatre ajudants d'escapament (fluchthelfer) que van morir en ajudar els altres a creuar la frontera. Només hi va haver un mort sense nom, ofegat el 19 de gener de 1965 i per qui ningú no es va interessar. Hi va haver túnels finançats per la premsa, a canvi de tenir l'exclusiva de la fugida, però que van ser descoberts abans de produir-se la fugida. Les actes de la Stasi (policia política de la RDA) evidencien que el comunisme de cap manera va ser per al règim, una utopia o una oposició romàntica als Estats Units.





A la recerca d'un consens contra el totalitarisme, contra les dictadures de qualsevol signe, s'han establert a Berlín Centres de Memòria Històrica; entre els quals destaca el Memorial de la Bernauer Strasse; un carrer que va marcar la divisòria entre els dos sectors berlinesos.

En qualsevol cas, no és acceptable fer del nazisme el refugi dialèctic que justifiqui els comunistes. Assenyala Sergio Campos que "si alguna cosa va demostrar la resistència anticomunista a l'Alemanya de la postguerra és que l'antònim del comunisme ja no és el nazisme, sinó la democràcia". Però “els imbècils són dialècticament indestructibles”, proclama amb rotunditat i de forma incontestable. No tenen remei.





L'escriptor nord-americà Thornton Wilder diu al seu 'Idus of March' que és amarg estar pres, però pitjor encara és tenir la ment aferrollada; "imprisonment of the body bitter, imprisonment of the mind is worse". I no assabentar-se que estàs engabiat, és clar.