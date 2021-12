Una ciutat xinesa pagarà més de 1.300€ a qui es faci un test i doni positiu en Covid-19

Una prova PCR /@EP





La ciutat xinesa de Harbin ha anunciat una polèmica mesura per intentar controlar els contagis per Covid-19: pagarà 1.386 euros a qui es faci una prova d'àcid nucleic per detectar el Covid-19 i de positiu en el test.





Així ho han anunciat les autoritats a través del seu compte de Twitter, que també ha informat que amb ells vol "bloquejar els canals de transmissió del virus". Però aquest anunci ha portat diferents reaccions.





D'una banda, hi ha qui considera que és una bona proposta perquè animarà més persones a sotmetre's a tests de detecció. D'altra banda, hi ha qui pensa que fer-se un test si s'ha estat exposat al virus és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat i no s'ha de premiar.





A més d'això, per frenar l'avenç del virus han demanat a la població que “eviti els desplaçaments”. D'altra banda, ha tancat de manera temporal llocs com teatres, discoteques o cinemes atès que allà s'hi amunteguen moltes persones.