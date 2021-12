Detingut un home per robatoris a l'AP-7 amb el mètode 'punxa rodes'

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 47 anys com a presumpte autor de quatre robatoris a la carretera AP-7 amb el mètode 'punxa rodes' i per circular sense el permís de conduir, segons ha explicat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.





El primer fet va tenir lloc el 17 de setembre a l'AP-7 a l'altura de Salou (Tarragona), quan el detingut es va acostar amb un vehicle a un altre cotxe per alertar el conductor "que tenia un problema mecànic", i quan la víctima va baixar per comprovar-ho, va veure que li havien sostret la bossa on portava 9.000 euros.





El segon robatori el va fer un dia més tard a l'AP-7 a l'altura de Reus (Tarragona), quan el detingut va avisar la conductora d'un altre vehicle d'una avaria i, quan es va aturar al voral de l'autopista i va baixar del vehicle, va veure com el presumpte lladre s'emportava la bossa --amb objectes valorats en 825 euros-- i va fugir.





El tercer robatori es va realitzar a la C-31 a Viladecans (Barcelona), amb el mateix 'modus operandi', amb què el presumpte lladre va sostreure objectes valorats en 1.048 euros, i el quart robatori va ser el 5 de novembre a l'AP- 7 a Amposta (Tarragona), on va sostreure objectes amb un valor de 1.418 euros.





Els agents han calculat que el total d'objectes i diners sostrets dels quatre furts superen els 12.000 euros i, el detingut, amb nombrosos antecedents policials, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus (Tarragona).





El jutge va decretar la llibertat amb càrrecs i "una ordre de no acostament a la carretera AP-7 a nivell estatal".