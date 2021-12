La Fiscalia prorroga sis mesos més la investigació relativa al rei emèrit

Joan Carles I @ep





La fiscal general de l'Estat (FGE), Dolores Delgado , ha signat aquest dijous un decret pel qual es prorroguen sis mesos més les diligències d'investigació de la Fiscalia del Tribunal Suprem relatives al rei emèrit Joan Carles I.





Segons ha pogut confirmar en fonts fiscals, aquestes perquisicions es prorrogaran fins al juny del 2022, si bé no es té perquè esgotar el termini complet. La pròrroga entrava dins del que s'esperava ja que els fiscals esperen una comissió rogatòria que els ha d'arribar des de Suïssa.





La setmana passada, fonts properes a aquestes indagacions, afirmaven que l'equip de fiscals que investiguen les finances del rei emèrit Joan Carles I, liderat pel tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS) Juan Ignacio Campos i pel fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció , Alejandro Luzón, esperarien a tenir sobre la seva taula els documents sol·licitats a Suïssa abans de tancar la investigació.





Per això, ja llavors no descartaven elevar decret a la FGE sol·licitant aquesta pròrroga ja que aquest mes de desembre expirava el termini. Les fonts van explicar que la fórmula per a aquest tràmit era mitjançant decret motivat i que havia de ser acceptat per Delgado.





Ara, amb la pròrroga sobre la taula els fiscals no és que tinguin gaire més que aportar al que ja s'ha indagat, llevat d'aquestes dades que arribin des de Suïssa. Amb tot, aquesta pròrroga allunya si vulgui unes setmanes la possibilitat que es tanquin les diligències de recerca, per la qual cosa no s'espera que passi abans de l'aturada nadalenca.





LA INTENCIÓ ÉS TANCAR EL MÉS RÀPID POSSIBLE





Les fonts fiscals consultades ja assenyalaven la setmana passada que si bé la intenció del Ministeri Fiscal és sempre acabar amb les diligències de recerca el més ràpid possible, això de vegades no és possible, i davant d'un cas de l'envergadura com el de l'emèrit, prefereixen actuar amb prudència, ser garantistes, i esperar aquesta comissió que és relativa a uns aclariments sobre els anys 2015 i 2016.





Així, tot i que fa una setmana fonts del cas assenyalaven aquesta agència que l'objectiu era tancar "aviat" la investigació, i que esperaven arribar abans que calgués demanar una nova pròrroga, els temps de les comissions rogatòries són lents.





En aquest sentit, fa uns dies es va saber que el decret que posi fi a les indagacions anirà signat tant per Luzón com per Campos, i les fonts consultades adverteixen que de la comissió rogatòria no esperen grans sorpreses.





Va ser a finals d'aquest estiu quan es va conèixer que els fiscals que dirigeixen les indagacions sospesaven l'arxiu de les diligències tenint en compte que alguns dels presumptes delictes haurien passat quan Joan Carles I era inviolable (va abdicar el 2014), que altres haurien prescrit i que es dóna una falta de pes probatori en altres, sumat que s'han donat dues regularitzacions fiscals per part de l'emèrit per una suma que ronda els 5 milions d'euros.





LES TRES POTES DE LA INVESTIGACIÓ





Cal recordar que les indagacions sobre la fortuna i les societats de l'emèrit s'han estès durant més d'un any. En concret, la Fiscalia del Suprem indaga en tres assumptes relatius a l'emèrit: el suposat cobrament de comissions per la concessió de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles; el presumpte ús per part de Joan Carles I i altres familiars de targetes de crèdit opaques amb càrrec a comptes en què no figuren com a titulars; i l'existència d'un compte amb 10 milions d'euros a nom de l'excap d?Estat a l'illa de Jersey, un paradís fiscal.





Davant d'aquests fets, l'antic monarca ha fet fins a dues regularitzacions fiscals --que es coneguin--. La primera, el 9 de desembre, per 678.000 euros en relació amb l'ús de targetes bancàries amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause. I una segona del 25 de febrer per gairebé 4,4 milions d'euros per rendes no declarades en relació amb les despeses costejades per la Fundació Zagatka.





Per norma general, les diligències de recerca acaben amb la interposició d'una denúncia o querella, judicialitzant el cas, acumulant les indagacions a altres existents o arxivant-les. Quan s'arxiven unes diligències de recerca perquè s'entén que no hi ha elements, s'acaba amb un decret d'arxiu del fiscal.





Al setembre es va tenir coneixement que la Fiscalia del Tribunal Suprem va notificar al rei emèrit al juny, al novembre i al desembre del 2020 l'obertura de diligències relatives a la seva fortuna. Segons avançava El País, aquests tres avisos van arribar a la defensa del que va ser monarca fins al 2014 i s'hi convidava a personar-se.





AGOST DE 2020





Va ser a l'agost de 2020 quan l'emèrit va posar rumb a Abu Dhabi, a Unió dels Emirats Àrabs . "Et comunico la meva decisió meditada de traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya", va assenyalar per traslladar al seu fill la seva decisió de partir sota l'argument que volia facilitar-li la seva tasca com a monarca.





L'anunci que el que fos rei d'Espanya durant gairebé quatre dècades se n'anava d'Espanya va ser la culminació d'una sèrie d'esdeveniments, que es van accelerar arran de la seva abdicació el juny del 2014, lligats a la vida privada i les activitats financeres que l'han acabat situant al punt de mira de la justícia.





Així ho reconeixia ell mateix a la missiva que va enviar a Don Felipe el 3 d'agost, explicant els motius de la seva partida: "Davant la repercussió que estan generant certs esdeveniments passats de la meva vida privada" per tal de "contribuir a facilitar l'exercici de les teves funcions, des de la tranquil·litat i l'assossec que requereix la teva alta responsabilitat”.