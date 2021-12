La ciència descobreix com crear antibiòtics per matar els superbacteris

Un grup d'investigadors de la Universitat de Mànchester han descobert una forma de crear superantibiòtics que siguin capaços de vèncer els superbacteris, és a dir, aquests bacteris que s'han tornat resistents als antibiòtics convencionals en els darrers anys. Es tracta d'un mètode que fa servir l'edició genètica per crear estructures d'enzims complexos que tenen un paper important en la fabricació d'aquests fàrmacs.





Els superbacteris, tal com vam explicar a Catalunyapress fa unes setmanes, maten al voltant de 33.000 persones anualment a Europa. D'aquestes, 4.000 es produeixen a Espanya. Així, els superbacteris maten quatre vegades més que els accidents de trànsit i s'han convertit en un veritable problema sanitari a nivell mundial. Tant és així que s'espera que cap a l'any 2050 matin 10 milions de persones a l'any a tot el planeta.





És per això que els científics treballen en fàrmacs que siguin capaços d'atacar aquests bacteris que s'han tornat resistents als antibiòtics. Una tendència que ha anat a més la darrera dècada i que s'espera que segueixi a l'alça els propers anys.





Així, per evitar-ho, aquests experts de Manchester han estat treballant en un nou sistema: l'edició genètica. Segons expliquen, molts dels antibiòtics que s'utilitzen actualment per combatre els bacteris es deriven dels enzims NRPS (enzims sintetases peptídics no ribosomals). Aquests enzims sintetitzen una proteïna concreta amb efecte antibiòtic sense la implicació de ribosomes o d'ARNm. Una proteïna que, a més a més, té moltes activitats biològiques i farmacològiques.





Una possible solució per combatre la resistència als antibiòtics seria crear-ne de nous de la mateixa manera. Però aquests experts britànics asseguren que això duria molt de temps i diners, per la qual cosa han provat a editar gens per crear els enzims NRPS que siguin capaços de produir altres estructures d'antibiòtics.





"El mètode d'edició de gens que hem desenvolupat és una forma molt eficaç i ràpida de dissenyar enzims complexos en cadena que poden produir noves estructures d'antibiòtics amb propietats potencialment millorades", apunta el professor Micklefield. "Som optimistes pel que fa al nostre nou enfocament podria donar lloc a noves maneres de fabricar antibiòtics millorats que es necessiten urgentment per combatre els patògens emergents resistents als medicaments", continua.











PEGATS CONTRA LES SUPERBACTERIES





D'altra banda, a altres parts del món, hi ha altres científics centrats en la creació de fórmules que acabin amb els superbacteris. Així, des de la Universitat Nacional de Rio Cuarto, a Argentina, estan treballant en un pegat capaç de vèncer alguns bacteris molt resistents.





Així ho assegura el mitjà Puntal, que exposa unes declaracions de la doctora Maria Lorena Gómez, del Grup de Fotoquímica i Materials de la UNRC. “Estem amb una patent en curs. El resultat és un pegat d'hidrogel amb propietat bactericida i cicatritzant. Mata bacteris, alguns molt resistents”, va assenyalar l'experta.





En aquesta línia, va continuar: "Ja tenim proves. Hem incorporat als pegats alguns extractes naturals, àcid hialurònic i col·lagen. Fem servir llúpol, amb excel·lents resultats. És bactericida, però, alhora, és biocompatible, és a dir, mata bacteris causants d'infeccions severes i permet la regeneració de la pell sense efectes negatius per a l'organisme”.





QUINES SÓN LES BACTERIES MÉS RESISTENTS?





L' Institut de Salut Global de Barcelona ha elaborat una infografia en què apareixen els 12 bacteris més resistents i que, per tant, s'han d'establir com a prioritaris per investigar-los. A més, explica a que fàrmac es resisteixen, quina és la seva prioritat i quina infecció causen.





