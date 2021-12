Brussel·les expedienta Espanya per incomplir les normes de la UE sobre contractació pública i contractes

Brussel·les @ep





La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous l'obertura d'un expedient sancionador contra Espanya per incomplir les normes europees en matèria de contractació pública i concessió de contractes, una nova legislació comuna que els Estats membre haurien d'haver traslladat a les seves lleis nacionals més tard a l'abril. del 2016.





Les autoritats espanyoles van notificar a Brussel·les la transposició de les dues directives implicades en aquest marc, però l'avaluació realitzada amb posterioritat pels serveis comunitaris apunta que "hi ha dubtes" que la legislació nacional s'hagi adaptat correctament.





En concret, l'Executiu comunitari veu deficiències en l'abast de l'aplicació de les directives, especialment pel que fa a la modificació de contractes i al càlcul del valor estimat dels contractes en casos específics.





La correcta aplicació de les normes de contractació pública "garanteix la millor relació qualitat-preu per a les compres públiques, facilita i abarateix les licitacions per a les pimes i ofereix més oportunitats", segons defensa la Comissió en un comunicat.





El procediment d'infracció arrenca amb l'enviament d'una carta d'emplaçament on l'Executiu comunitari informa les autoritats de l'Estat membre dels problemes identificats i li dóna un termini de dos mesos per respondre i oferir solucions.





L'expedient preveu dues fases posteriors més si no es resol l'assumpte abans, primer amb l'enviament d'un dictamen motivat que dóna un nou termini per al diàleg i, si no es resol tampoc en aquesta etapa, elevant el cas davant el Tribunal de Justícia de la UE.