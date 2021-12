Un total de 24 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya des del desplegament de la llei

@EP





La secretària general de la Conselleria de Salut de la Generalitat, Meritxell Masó, ha explicat que 53 catalans han sol·licitat el dret a l'eutanàsia des del desplegament de la llei a Espanya al juny, de les quals 28 s'han aprovat i 24 ja s'han realitzat.





Ho ha dit en roda de premsa aquest dijous amb la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, que ha concretat que 23 dels sol·licitants tenien malalties neurodegeneratives, 14 oncològiques, quatre una malaltia pendent de saber i 12 estaven afectats per altres patologies.





Del total de sol·licituds, 34 s'han fet a través de l'atenció primària i 19 a través d'hospitals i, segons Carranzo, la mitjana de temps de la resolució de les sol·licituds ha estat de 41 dies: “Totes s'han fet d'acord amb el termini que indica la llei" , ha reivindicat.





A més, Catalunya ha registrat dos casos que s'han revocat, és a dir, durant el procés el pacient ha desestimat rebre l'eutanàsia i se n'han denegat tres casos perquè no complien els requisits que recull la llei.





Ha destacat que es "garanteix l'equitat territorial" del dret i ha exposat les xifres per províncies: a Barcelona se n'han sol·licitat 39 i se n'han realitzat 18; a Tarragona se n'han sol·licitat tres i se n'han realitzat dos; a Girona se n'han sol·licitat 11 i se n'han realitzat quatre; i a Lleida no s'ha sol·licitat cap.





REQUISITS



Carranzo ha recordat que per sol·licitar aquests drets cal tenir la nacionalitat espanyola, residència legal o un certificat d'empadronament superior als 12 mesos, així com ser més gran i estar en "capacitat" de sol·licitar-ho .





A més, s'adreça només a persones afectades per "una malaltia greu i incurable, amb patiment insofrible; o un patiment greu, crònic i que impossibiliti amb patiment insuportable", que estigui certificat per personal facultatiu responsable.





Les persones sol·licitants han de tenir informació de les alternatives existents per escrit així com prestar consentiment informat prèviament; i la prestació es pot dur a terme on prefereixi el pacient, tant en un centre de salut com al seu domicili.





"DOBLE PROTECCIÓ"



Masó ha reivindicat que des de l'Executiu català ja van posar en marxa la "doble protecció" del dret a l'eutanàsia amb la creació de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el registre de professionals sanitaris objectors de consciència.





Sobre el nombre de professionals que estan al registre, Carranzo ha precisat que hi ha 77 metges, 12 treballadors d'infermeria i un farmacèutic, un 0,1% del total de sanitaris catalans: "És proporcional a la població i al nombre de col·legiats" , ha sostingut.