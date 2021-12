Una jutgessa investiga la mort d'un jove a Badalona després de ser reduït amb una pistola Tàser

Jutjats de Badalona @GoogleMaps





La magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Badalona ha obert una investigació per la mort d'un jove 24 hores després de rebre la descàrrega elèctrica d'una pistola Tàser per part dels Mossos d'Esquadra durant una intervenció divendres passat a la localitat.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dijous en un comunicat que la jutgessa va obrir les diligències diumenge passat, quan se li va comunicar des de l'hospital la mort del jove.





També ha sol·licitat informes al cos policial en espera de rebre l'informe complet de l'autòpsia, encara que per ara "no hi ha cap persona en qualitat d'investigada a la causa".





Fonts de la Conselleria d'Interior de la Generalitat han informat que divendres la policia catalana va rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 que un home estava "en actitud amenaçadora amb ganivets".





Diversos agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i, després de rebre la descàrrega, l'home va ser traslladat estable a l'hospital i va morir 24 hores després a causa d'una aturada cardíaca.





Les mateixes fonts han remarcat que la Tàser es va utilitzar "seguint els protocols", ja que els agents el van avisar que la farien servir i l'home no va cessar les seves amenaces.