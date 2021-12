Foment del Treball insisteix que no s'adoptin normatives que perjudiquin empreses

Josep Sánchez Llibre @ep





Foment del Treball ha insistit les administracions a no adoptar mesures normatives que "posin en risc la recuperació i el creixement econòmic" amb mesures perjudicials per a empreses i per a l'increment de l'ocupació.





En un comunicat d'aquest dijous, ha valorat "positivament" les dades de l'atur, que ha baixat a Catalunya a 8.138 persones durant el mes de novembre (-2,15%), fins a un total de desocupats de 369.822.





La patronal ha recordat que la xifra de l'atur registrat “és la més baixa en un mes de novembre des del 2007”.