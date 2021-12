Treballadors del 061 arriben a un acord amb Ferrovial per desconvocar la vaga indefinida

Treballadors del 061 @ep





Treballadors del servei telefònic 061 contractats per Ferrovial i l'empresa han arribat a un acord per desconvocar la vaga indefinida que va començar el 18 d'octubre contra les condicions laborals de la companyia adjudicatària del servei, ha informat la Generalitat aquest dijous.





L'acord, que s'ha aconseguit després de diverses reunions de mediació a càrrec de l'equip de la Direcció General de Relacions Laborals de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat , conté propostes econòmiques, estabilitat laboral i conciliació de vida personal i laboral.





Des del Govern han defensat la mediació com a "eina per intentar solucionar els conflictes d'àmbit laboral", cosa que a parer seu permet arribar a acords que beneficien tant treballadors com empreses i, per extensió, la ciutadania.