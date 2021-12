Les associacions judicials han rebut més de 400.000 euros en subvencions del CGPJ el 2021

El president del CGPJ, Carlos Lesmes @ep





Les associacions judicials Associació Professional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i Fòrum Judicial Independent (FJI) han rebut el 2021 un total de 429.609 euros en subvencions del Consell General del Poder Judicial .





Aquest ajut econòmic, les bases reguladores del qual va aprovar el CGPJ a l'abril de 2017, té com a finalitat facilitar el funcionament general d'aquestes associacions, fomentar l'associacionisme judicial i aconseguir un dinamisme més gran en la realització d'activitats, i es concedeixen per quatre conceptes concrets: despeses d'organització i funcionament, realització d'activitats d'interès per a la vida associativa, efectiva implantació a la Carrera Judicial i resultats de les darreres eleccions a les Sales de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia.





La Comissió Permanent ha aprovat avui les que es concedeixen per l'efectiva implantació de les associacions a la Carrera Judicial, és a dir, pel nombre d'afiliats de cadascuna, capítol en què els ajuts pugen a un total de 116.209 euros.





Com a requisit per rebre les ajudes amb càrrec a aquest capítol, s'estableix que les associacions han de tenir un grau d'implantació efectiva de més del 3 per cent de la Cursa Judicial , integrada per un total de 5.262 jutges i magistrats en actiu. Del total d'integrants de la Carrera Judicial, al novembre figuraven com a associats 2.958.





L'APM, amb 1.331 associats (25,3% del total de membres de la Carrera Judicial), rebrà 52.574,50 euros; l'AJFV, amb 837 associats (15,9%), 33.061,50 euros; JJpD, amb 436 associats (8,29%), percebrà 17.222 euros; i FJI, amb 338 associats (6,42%), 13.351 euros.





Les quantitats concedides en concepte de realització d'activitats dinterès per a la justícia i la vida associativa el 2021 han estat les següents: 22.142,13 euros a lAPM; 14.565,90 euros a l'AJFV; 23.559,61 a JJpD; i 17.205,36 euros a FJI. A més, JJpD rebrà 3.511,26 euros com a ajut per al desenvolupament d'activitats formatives. En aquest exercici, les altres associacions no han sol·licitat ajuts per aquest concepte.





Aquestes quantitats se sumen als 48.420,50 euros que cada associació ha percebut en aquest exercici per a despeses d'organització i funcionament; i a les rebudes en funció dels resultats obtinguts a les darreres eleccions a Sales de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia: 19.989,68 euros per a l'APM; 10.052,65 euros per a l'AJFV; 4.444,22 euros per a JJpD i 4.249,45 euros per a FJI. Aquestes subvencions ja havien estat aprovades aquest any per la Comissió Permanent.





Durant aquest mandat, que es va iniciar el 4 de desembre de 2013, el Consell General del Poder Judicial ha destinat un total de 3.560.602 euros a subvencionar les quatre associacions judicials amb una implantació a la Cursa Judicial de més del 3 per cent .





