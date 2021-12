Rosa Benito i Belén Esteban es reconcilien

Rosa Benito i Belén Esteban @ep





Belén Esteban sorprenia propis i estranys aquest dimecres en anunciar inesperadament a 'Sálvame' que torna a ser amiga de Rosa Benito . "Sonso, que la Rosa i jo ja ens parlem" exclamava al final del programa la 'princesa del poble' quan Jorge Javier Vázquez donava pas a Sonsoles Ónega i el seu 'Ja són les 8', deixant-nos a tots completament impactats perquè no ens imaginàvem que les dues arxienemigues públiques s'haguessin reconciliat darrere de les cambres.





Un sorprenent acostament que Rosa ha confirmat somrient a 'Ja es mediodía', desvetllant que va ser després d'una trobada als passadissos de Mediaset quan es va gestar la seva reconciliació. “ Ens vam abraçar i hi va haver emoció perquè recordem coses que ens han passat ”, ha apuntat, assegurant que la seva recuperada amistat amb Betlem ha estat possible perquè “sempre em quedo amb el bo de les persones que ens enriqueix molt més que el contrari. Rosa Benito i Belén Esteban tornen a ser amigues després d'anys distanciades només t'enquista per dins i no et deixa ser feliç”. "Ho reprendrem i seguirem endavant que és el més important", ha afegit il·lusionada.





Visiblement emocionada després de veure un vídeo amb els millors moments de la seva història amb Betlem, l'exdona d'Amador Mohedano ha destacat que han estat "vint anys d'amistat molt bonics". Per això, malgrat no voler entrar en detalls del que ha parlat amb la de Sant Blai després del seu inesperat acostament, sí que ha explicat per què es va trencar la seva amistat: "Quan me'n vaig de 'Sálvame' van passar una sèrie de coses que no vull recordar perquè van ser molt doloroses, perquè sempre es fica la persona que més mal em fan –en clara referència a la seva filla, Chayo Mohedano– i arriba un moment que es trenca tot”.





Tot i això, i malgrat que han estat anys sense dirigir-se la paraula, la Rosa ha destacat la seva lleialtat cap a l'Esteve perquè "sempre he estat fidel a tota la gent meva. Fins i tot si a mi m'ataquen segueixo sent fidel. Per mi l'amistat és el més important que hi pugui haver encara que ja no existeixi l?amistat". "Puc dir 'què dolenta és', però la intimitat, aquesta complicitat que hem tingut, aquestes hores de telèfon, això no me'ls traurà mai mai, fins i tot quan ataquen la persona que més vull o a mi. Mai" ha assegurat.





Per això, i malgrat que la seva relació amb altres dels seus excompanys de 'Sálvame' és irrecuperable perquè "no els vull a la meva vida encara que hagin estat perquè no em fan bé i prefereixo no tenir-les al meu camí", té clar que a Betlem "sí la vull a la meva vida".