La Guàrdia Urbana de Barcelona descarta poder identificar els patinadors del túnel de Glòries

Túnel de Glòries





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha descartat poder identificar els integrants d'un grup de persones que aquest dimarts van circular pel carril bus del túnel de Glòries amb patinet i bicicleta.





Fonts municipals han explicat a Europa Press que des de la Guàrdia Urbana estan analitzant les imatges però que "no hi ha manera d'identificar-los", ja que no hi ha cap matrícula ni element que ho faciliti.





També han explicat que les càmeres del túnel de Glòries són càmeres de trànsit, cosa que impedeix "la identificació facial" de les persones.





En el moment dels fets, es va avisar els agents perquè es desplacessin fins al lloc i es va activar la megafonia del túnel per demanar als patinadors que "sortissin per la sortida d'emergència del túnel més propera".





"Tot va ser molt de pressa, van estar molt poc de temps dins del túnel i no es va arribar a tancar el carril. En el moment que es va activar la Guàrdia Urbana, els patinadors i la bici ja havien sortit del túnel", han afegit les mateixes fonts.