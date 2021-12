Mor una nena de 8 anys aixafada per una porta automàtica

Una nena romaní de vuit anys ha mort després de ser aixafada per una porta automàtica i estar 20 minuts atrapada. El tràgic succés s'ha produït en una fàbrica de Keratsini, un municipi de Grècia .





La menor va fer molts esforços per sortir, però finalment va acabar morint. Les autoritats gregues han arrestat tres persones acusades de negligència per no haver socorregut la nena.





Fonts policials asseguren que ningú va acudir a ajudar la nena per ser d'ètnia gitana . Segons han relatat mitjans hel·lens, la mort es va produir per una hemorràgia interna i asfíxia. A més, la porta li va aixafar la columna vertebral.





El succés ha causat indignació a la societat grega, que demanen accions ràpides per trobar els responsables.