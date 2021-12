Canvi en el sistema de punts o d'infraccions: tot el que has de saber sobre la nova llei de trànsit

Arxiu /@EP





Acabar amb els comportaments "temeraris" al volant -com parlar amb el mòbil mentre es condueix- i repensar les infraccions que comporten la pèrdua de punts. Aquests són els dos principals objectius que té la reforma de la llei de trànsit, que s'ha aprovat definitivament aquest dijous al Congrés.





A més, també es té en compte el “no ús” -o fer-ho de forma indeguda- de sistemes de protecció com el casc, el cinturó de seguretat o les cadires infantils; llançar a la via objectes que puguin causar accidents o incendis -com burilles- o posar en perill els ciclistes en avançar-los.





Així mateix, la mesura prohibeix depassar en 20 km/h el límit de velocitat en els avançaments en carreteres convencionals i per primera vegada parla sobre els nous mitjans de mobilitat personal, com els patinets.





Quan entrarà en vigor la regulació? Excepte en algun cas molt puntual, no tindrà efecte fins tres mesos després de la seva publicació al BOE.





Així, aquestes són les claus que recull la nova llei:





CANVIS AL SISTEMA DE PUNTS





-Augmenten de 3 a 6 els punts a detreure per conduir subjectant amb la mà el mòbil. Es manté la multa de 200 euros i de 3 punts de sanció si l'infractor fa servir el mòbil, però no el té a la mà.





- Llençar a la via o als voltants objectes que puguin produir incendis o accidents comporta la pèrdua de 6 punts (abans 4).





- S'eleva de quatre a sis els punts que es perden per avançar, posant en perill o entorpint ciclistes o sense deixar la separació mínima d'1,5 metres.





- Pugen de tres a quatre els punts a descomptar per utilitzar o no fer-ho de forma adequada el cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció.





- Es castiga amb tres punts posseir al vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres i no només la seva utilització com era abans.





- Pèrdua de tres punts per mantenir ajustat entre el casc i el cap de l'usuari dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix.





- S'unifica en un termini de dos anys el temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de 12 punts, sempre que no s'hagi perdut tot el saldo.





-Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT. No obstant això, la recuperació d'aquests punts no serà efectiva fins que entri en vigor la regulació de les condicions que han de complir aquests cursos.





VELOCITAT





- Se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.





VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL





- Ús obligatori del casc per a usuaris de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets.





- Els vehicles de mobilitat personal i les bicicletes i cicles no podran circular per les voreres i altres zones de vianants.





INFRACCIONS I OBLIGACIONS





- Des del 6 de juliol del 2022 és obligatòria la incorporació d'alcoholímetres antiarrencada en vehicles de transport de viatgers (per exemple, autobusos escolars). No complir-ho és una infracció molt greu (500 euros).





- També es considera infracció molt greu "incomplir les normes en matèria d'auxili en vies públiques", fet que comporta una multa de 500 euros.





- S'afegeix com a infracció lleu (fins a 100 euros) per "incomplir l'obligació dels conductors d'estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle".





- Utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats en els exàmens de conduir es considerarà una infracció molt greu, sancionada amb 500 euros i 6 mesos sense poder presentar-se de nou.





NOVES MESURES







- Les empreses de transport de persones i de mercaderies podran accedir online al registre de conductors per conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors és vigent o no. Només s'informarà en vermell (no en vigor) o verd (en vigor).





- Es podran establir cursos de conscienciació i sensibilització per a l'obtenció del permís o llicència de conduir, que podran impartir-se també en línia sempre que s'asseguri la interacció a través d'una aula virtual.





- Taxa zero d'alcohol per als menors d'edat conductors de qualsevol vehicle.