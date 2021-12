Aquesta és la nova web de Salut per descarregar-se el Certificat covid

Web per descarregar directament el certificat covid /@Catalunyapress





La Conselleria de Salut ha habilitat un enllaç al web "vacunacovid.catsalut.gencat.cat" per descarregar directament el Certificat covid, com a alternativa a l'espai de "La Meva Salut", després que es col·lapsés fa una setmana quan va entrar en vigor aquest requisit, fet que va forçar el Govern a posposar la mesura 7 dies.



El requisit del Certificat covid per a restauració, gimnasos i visites a residències es reactiva aquesta mitjanit, amb la incògnita de si, amb aquesta setmana de marge que hi ha hagut, serà suficient per evitar la saturació del sistema informàtic.



Del 22 de novembre a l'1 de desembre s'han descarregat 2,8 milions de Certificats covid i, en total, s'han generat des del principi 11,4 milions de documents.