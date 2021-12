A més del 60% dels catalans els preocupa que la independència acabi amb una “crisi de convivència”

Arxiu /@EP





Un 52,9% de catalans han dit que prefereixen que Catalunya "continuï formant part d'Espanya", davant d'un 39,4% que vol que sigui un Estat independent, segons el Sondeig d'Opinió de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recollit per Europa Press.





El baròmetre xifra en el 35,3% els enquestats que creuen que Catalunya hauria de ser "un Estat independent", davant d'un 25,5% opten per una comunitat autònoma d'Espanya i un 21,2% que prefereixen un Estat en una Espanya Federal.





Sobre en quina mesura els preocupa als enquestats que el tema de la independència o no de Catalunya acabi provocant problemes de convivència entre la ciutadania, un 34,% han dit que força, un 32,4% han dit que molt, un 18, 7% poc i un 13,6% diuen que res.





El sondeig xifra en el 29,3% els catalans que auguren la independència com a resultat del procés sobiranista, davant del 46,3% que demanen un acord per a més autogovern, el 17,8% que no creu que porti enlloc i el 6,7% que no es pronuncia sobre això.





EN ÀMBIT POLÍTIC





Sobre representants polítics, el més conegut pels enquestats és el líder d'ERC, Oriol Junqueras -del qual han sentit a parlar un 99,6% dels participants-; seguit de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont –98,4%–; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ( 94,9%); i el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa -84,8%-.





Els menys coneguts pels enquestats són el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga –conegut per un 41,4% dels participants–; el president del PP català, Alejandro Fernández –un 43,6%–; i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach -un 47,3%-.





Quant a la nota de 0 a 10 que donen a aquests representants polítics, el que obté la qualificació més gran és Junqueras, amb un 4,98; seguit del president del Govern, Pere Aragonès, a qui donen un 4,55; i els menys valorats són Garriga -un 2,12- i el que obté pitjor nota és el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa -1,97-.





En una pregunta sobre la valoració dels indults als líders de l'1-O, el 62% dels enquestats diuen que estan d'acord, i un 28,5% han respost estar més aviat en desacord.





TAULA DE DIÀLEG



El 31,2% dels enquestats diuen que no veuen "ni bé ni malament" la taula de diàleg, davant d'un 26,3% que diuen veure-la bé, un 17,3% malament, un 12,4% molt malament, i un 6,6% molt bé.





Preguntats per si creuen que els dos governs arribaran a un acord per resoldre el conflicte polític, el 31% creu que "probablement sí"; el 30,3% creu que probablement no; el 25,7% han votat l'opció 'segur que no'; i el 7,3% 'segur que sí'.





Pel que fa a si creuen que aquesta taula de diàleg hauria d'acordar "celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya", el 66,5% ha dit estar d'acord, davant d'un 26,9% que opina estar en desacord; i sobre dotar la Generalitat de més competències, el 72,2% està a favor, davant d'un 19,8% que hi està en contra.





PRESIDENT DEL GOVERN



Un 34,3% dels enquestats han dit que prefereixen com a proper president del Govern l'actual, a Pedro Sánchez, davant d'un 19,3% que opta per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Diaz.





La resta de percentatges assenyalen que un 5,2% elegeixen la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; un 4,5% al president del PP, Pablo Casado; un 3,2% al de Vox, Santiago Abascal; mentre que un 25,1% dels enquestats han respost 'cap d'aquests'.