ERC i Junts sumen una altra ruptura amb la votació per donar suport al projecte del Hard Rock

Ple del Parlament /@EP





El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a donar suport al projecte del Hard Rock del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona), una votació que ha provocat la divisió d'ERC i Junts.





Aquest punt, inclòs en una moció del PSC-Units que s'ha debatut al ple del Parlament, ha prosperat amb els vots a favor dels socialistes, Junts, PP, Cs i Vox, mentre que ERC s'ha abstingut i CUP i comuns han votat en contra.





Tot i això, hi ha hagut tres diputats que han trencat la disciplina de vot: el diputat d'ERC Carles Castillo, que és de Tarragona, ha votat en contra, mentre que de Junts s'han abstingut la portaveu del partit al Parlament, Mònica Sales, que és de Tortosa (Tarragona), i la diputada Maria Antònia Batlle, que és de Lloret de Mar (Girona).





El redactat del punt que ha tirat endavant demana donar suport al projecte "tenint en compte l'opinió i la implicació de les institucions territorials i la importància per al desenvolupament econòmic de la zona".





JOCS OLÍMPICS D'HIVERN





També s'ha aprovat donar suport al manifest que defensa la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern que es va presentar el 13 de novembre a Viella (Lleida), i col·laborar "amb les institucions i els territoris afectats per garantir un projecte de progrés i sostenible". En aquest cas, el redactat ha prosperat amb l'abstenció conjunta d'ERC i Junts, i el vot a favor de PSC, PP, Cs i Vox, mentre que CUP i comuns han tornat a votar en contra.





El diputat de PSC-Units, Òscar Ordeig, ha apel·lat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a ERC a "mullar-se", com considera que sí que fan la CUP i comuns, sobre si estan a favor o en contra dels Jocs Olímpics d'Hivern, de l' ampliació de l'Aeroport del Prat, del Hard Rock i del Circuit de Catalunya, entre d'altres aspectes.





Per part de Junts, el diputat Ramon Tremosa, que no s'ha referit al projecte del Hard Rock, sí que ha recordat que el seu partit va impulsar la candidatura dels JJ.OO d'Hivern i que ell la va defensar com a cap de llista per Lleida a les eleccions catalanes: "Volem el mateix per a la Seu i per al Pirineu que per a Barcelona, una campanya de publicitat enorme en què milions de persones de tot el món puguin conèixer el nostre patrimoni cultural i natural durant 15 dies".





Des d'ERC, el diputat, Engelbert Montalà, s'ha remès a l'esmena conjunta sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern que han presentat Junts al text de la moció, que el PSC no ha acceptat, i que aposta per donar suport a la realització d'un procés consultiu sobre la possible candidatura .





Pel que fa a Hard Rock, els republicans havien presentat en solitari una esmena, que els socialistes tampoc no han acceptat, en què manifesten la seva voluntat de donar suport als projectes d'inversió "que generin oportunitats, creïn ocupació de qualitat i dinamitzin l'economia, tenint en compte les condicions ambientals adequades i necessàries, així com l'opinió i la implicació del territori afectat”.





COMUNS I CUP, EN CONTRA DELS JJ.OO



La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha replicat la defensa de Tremosa dels Jocs Olímpics d'Hivern, a qui ha emplaçat a escoltar els signants del manifest de la plataforma Stop JJ.OO contra la candidatura Barcelona-Pirineus, entre els quals els esportistes Kilian Jornet i Araceli Segarra; l'expresident de la Generalitat, Quim Torra; el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, l'exdiputada cupaire, AnnGabriel i la presidenta del consell comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, que és de Junts.





El diputat dels comuns, Joan Carles Gallego, ha assegurat que projectes com la candidatura olímpica i el Hard Rock situen "un model econòmic i industrial caduc, desfasat i obsolet, i es tracta d'apostes que immobilitzen recursos econòmics i energies que es necessiten per fer els canvis que necessita el país”.





Des de Cs, el diputat Matías Alonso ha advertit que "s'allunya cada dia una mica més" la possibilitat de guanyar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 pel posicionament de Junts i ERC i per la negativa a celebrar-los per part de la CUP i comuns.





La diputada de Vox, Isabel Lázaro, ha mostrat el seu suport a tots els projectes que generin riquesa i empreses, però creu que això és "totalment incompatible amb el pressupost comunista de la Generalitat" en un debat en què no ha intervingut ningú del PP perquè no eren presents al ple.





SUPORT ALS TREBALLADORS DE MAHLE



La moció també ha servit per aprovar per unanimitat el punt en què el Parlament insta el Govern a recolzar els treballadors de Mahle de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) afectats pel procés de tancament de la fàbrica de components de l'automoció.





Per això, es demana al Govern continuar treballant per garantir la continuïtat de l'empresa al municipi i oferir que s'iniciï un procés de mediació entre la Generalitat, la direcció de l'empresa i la part social, en col·laboració amb el Govern central, i que es garanteixi que els fons europeus no es destinin a empreses en processos de deslocalització.





Després de mostrar el seu suport Tremosa als treballadors de l'empresa alemanya, Tremosa ha agraït que els socialistes hagin acceptat introduir al text l'afegit sobre els fons europeus.

Per la seva banda, Montalà ha reivindicat el lideratge del Govern de Pere Aragonès davant d'uns socialistes “que només aspiren a exercir com el braç polític de l'Ibex 35 al Parlament”.





Des de la CUP, Reguant ha exigit a la Generalitat i al Govern central plantar-se davant la direcció de l'empresa per evitar-ne el tancament, i preguntar quants projectes han presentat per rebre fons europeus.





Gallego també ha compartit que Mahle no pot estar finançada amb fons europeus en considerar que és "un cas paradigmàtic de deslocalització industrial, que evidencia en part el dèficit de lideratge industrial per part del Govern i la necessitat de posar al dia les polítiques actives d'ocupació".





Alonso ha qualificat de "raonable" el conjunt de propostes estratègiques i de suport a empreses com Mahle que recull la moció dels socialistes, i creu que haurien de tenir el suport dels socis del Govern, ERC i Junts. I la diputada de Vox també ha manifestat el suport a tots els treballadors de l'empresa alemanya Mahle.