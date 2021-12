Darias apunta que a Espanya "no li calen" noves restriccions

La ministra de Sanitat, Carolina Darias /@EP







La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha descartat aquest dijous noves restriccions per frenar la pandèmia ni obrir el debat de la vacunació obligatòria com avui ha fet Alemanya. Darias entén que països amb taxes vacunals baixes puguin plantejar aquesta opció, però a Espanya "no li cal" perquè "és el primer país" en aquest àmbit "no d'Europa, sinó del món".





D'altra banda, la ministra ha explicat que dimarts vinent la Comissió de Salut Pública debatrà la proposta de la Ponència de Vacunes a l'entorn del protocol per vaccinar els nens de 5 a 11 anys, un cop l'Agència Europea del Medicament aprovi l'administració del vaccí pediàtric de Pfizer. Espanya rebrà aquest desembre 1,3 dosis d'aquesta vacuna, i pel gener 2 milions més.





Darias ha fet aquestes declaracions després del Consell Interterritorial de Salut, durant el qual s'ha explicat que Pfizer proposa administrar dues dosis de la vacuna pediàtrica als nens amb 28 dies de diferència, amb una quantitat total que equival a una de les dosis dels adults. La Ponència de Vacunes presentarà la seva proposta a la Comissió de Salut Pública, que l'analitzarà dimarts vinent.





CINC CASOS DE LA NOVA VARIANT, ÒMICRON





D'altra banda, la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha confirmat que "a dia d'avui" hi ha cinc casos confirmats de la nova variant de la covid-19, l'òmicron, a Espanya, un d'ells l'anunciat aquesta tarda a Madrid, el primer que no té relació directa amb països de risc ni ha estat contacte estret d'altres casos coneguts. Es tracta d'un home de 64 anys que ha rebut les dues dosis de la vacuna AstraZeneca i que presenta símptomes lleus.





Calzón ha indicat que encara no se sap si les vacunes actuals podran fer front a la nova variant del virus, però sí ha remarcat que la dosi de reforç té un avantatge doble, perquè incrementa el nombre d'anticossos i ho fa amb molta variabilitat. Per tant, ha dit, "és possible que siguin efectius davant l'antigen original i altres de semblants".





En tot cas, la ministra de Sanitat ha recomanat "seguir incrementant" el ritme de la vacunació, sobretot de les terceres dosis, abans que arribi Nadal. També ha considerat important la "prudència" especialment en dates de "molta mobilitat" com el pròxim pont de la Puríssima.