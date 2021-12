Així serà el nou i verd carrer Pi i Margall de Barcelona després d'unes obres de 17 mesos

Imatge del futur carrer Pi i Margall /@EP





L'Ajuntament de Barcelona transformarà el carrer Pi i Margall en un corredor verd que connectarà els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó i que, alhora, permetrà finalitzar la connexió entre el parc de la Ciutadella i el passeig de Sant Joan, la plaça de Joanic i el parc de les Aigües.







Aquesta actuació s'emmarca en el pla del Govern municipal de transformar els carrers per afavorir una mobilitat més sostenible, en què hi hagi més espai per al vianant i menys per al vehicle privat, de manera que amb aquesta reforma vol convidar a l'estada passeig i fomentar el comerç de proximitat.





D'aquesta manera, la circulació es pacificarà amb una calçada que de pujada tindrà un carril per a busos i trànsit local i un nou carril bici segregat, i de baixada hi haurà un carril compartit per a busos, trànsit local i bicicletes; i en tots dos la velocitat estarà limitada a 30 quilòmetres per hora.

Actualment, 20 dels 30 metres de l'amplada del carrer són de calçada, amb dos carrils de circulació, dos de bus-taxi i dos d'aparcament i servei i, amb aquesta actuació, el 70% de tot l'espai es destinarà a vianants i zones verdes.





Aquestes zones es combinaran amb espais d'estada i les voreres seran com a mínim de cinc metres, però s'ampliaran en determinats punts fins als 12, i es crearan llocs amb vegetació on poder ser-hi; a més, es desasfaltarà el carrer i es farà servir el granit com a paviment.





El projecte, que ha estat consensuat amb 485 persones dels dos districtes -segons ha detallat la regidora d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón-, tindrà un pressupost de 13,6 milions d'euros, les obres començaran el juny del 2022 i està previst que tinguin una durada de 17 mesos.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que aquesta transformació encaixa amb els criteris i els objectius del pla Superilla Barcelona i que, encara que aquest carrer no pertany a l'Eixample, “té molt de trama Cerdà i connecta bona part de la xarxa bàsica de la mateixa ciutat”.





QUATRE NOVES PLACES



Per fomentar la vida de barri i el comerç de proximitat, es crearan quatre noves places que se situaran a l'àmbit de la plaça de Joanic, a la cruïlla amb els carrers de Sant Lluís i de Ca l'Alegre de Dalt, al dels carrers de l'Encarnació i de Pau Alsina, i al dels carrers Sardenya i de la Providència.





A més, s'inclourà un cordó de serveis a les dues voreres que quedarà integrat entre parterres i on se situaran zones de càrrega i descàrrega, contenidors, aparcaments de bici i la resta de serveis repartits al llarg de tota la via, i es mantindran i reubicaran totes les parades de bus.





UN 80% D'OMBRA



Amb l'augment de l'arbratge i la vegetació s'aconseguirà un 80% d'ombra a tot l'àmbit, i a les cruïlles amb els carrers principals es crearan quatre noves places que milloraran la transversalitat i la comunicació entre els barris de l'entorn.





En concret, es plantaran 142 arbres més per arribar als 210, que seran de més de vint espècies diferents i es col·locaran segons les zones de sol i ombra, i la superfície de parterres i zones arbustives passarà dels 370 metres quadrats actuals als 3.270.





En aquest sentit, el regidor de Transició Ecològica i del districte de Gràcia, Eloi Badia, ha apuntat que aquesta reforma aconseguirà reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, qüestions que tenen un “vincle directe amb la salut”.