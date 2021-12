Els animals de companyia deixen de ser "objectes", segons una nova llei aprovada pel Congrés

Gossos, arxiu /@EP





El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament aquest dijous la Llei règim jurídic dels animals, que estableix que els animals de companyia deixen de tenir la consideració d'objectes i són considerats com a éssers vius dotats de sensibilitat. No podran ser embargats ni considerats com un objecte en cas d'accident. La Llei no inclou els toros de lídia ni reconeix aquests drets per als animals destinats a investigació científica.





La Llei s'ha aprovat amb els vots del PSOE, Podem, ERC, PNB, Junts, Bildu, PDeCAT, Compromís, Més País, BNG, i Cs. El PP s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra.





Entre altres, la llei preveu que es respectin els drets dels animals que es trobaven en habitatges abandonats –fins ara es prioritzava la inviolabilitat del domicili-, o que havien estat objecte d'accidents de trànsit, que tenien el mateix estatus que les maletes. Tampoc es podran dur a terme sacrificis massius.





El text estableix que els animals tenen dret a ser educats amb mètodes no agressius ni violents, i que el propietari té l'obligació de cuidar-lo, tenir cura de la seva salut, i facilitar un reconeixement veterinari periòdic que haurà de quedar documentat.





La llei també prohibeix expressament el sacrifici d'animals que no estigui justificat per motius de salut, seguretat de les persones o risc per a la salut pública. També prohibeix el maltractament, l'abandó, la mutilació –tret de les fetes per motius de salut o d'esterilització- i les baralles.





No es podrà utilitzar animals en espectacles públics ni activitats turístiques i publicitàries que els generin dolor, ni utilitzar-los de manera ambulant com a reclam per a la mendicitat. No es podran utilitzar tampoc corretges que ofeguin ni utilitzar-los per al consum humà o animal.