Més de 30.000 autònoms més grans de 52 anys han hagut de tancar els seus negocis i no cobren "res"

El president d'UPTA, Eduardo Abad/ @EP





La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) estima que més de 30 mil persones que han estat autònomes i ara són més grans de 52 anys estan desemparades un cop acaben de percebre la prestació per cessament d'activitat.





Una de les preocupacions principals de l'organització és intentar corregir la situació que travessen aquests treballadors, que, malauradament, han de tancar definitivament els seus negocis.





Després de passar mitja vida cotitzant al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), molts veuen com únicament poden accedir a la protecció per cessament d'activitat, però després hi ha el no-res, no hi ha sortida, no poden ser beneficiaris de cap subsidi.





Aquest context s'ha vist agreujat per la crisi provocada per la COVID-19, ja que aquells que estaven en pitjor situació abans del 2020 han estat literalment "esborrats del mapa". Són molts els petits comerços que no han aguantat aquesta situació i els propietaris dels quals tenen edats superiors als 52 anys, per la qual cosa resulta impossible no només recol·locar-los al mercat de treball tradicional sinó també al del treball per compte propi.





El perfil d'aquestes persones treballadores autònomes no els permet accedir a una segona oportunitat, ja que majoritàriament no tenen qualificació professional diferent de la que han adquirit amb el desenvolupament de la seva activitat, tenen escassos coneixements digitals i l'autoestima molt castigada per sentir el tancament del seu negoci com un fracàs, són totalment vulnerables econòmicament i acaben sent marginats socialment.





Eduardo Abad, president d'UPTA ha afirmat en declaracions als mitjans que "la nostra organització no permetrà que milers de treballadors i treballadores quedin totalment desprotegits". Tenim una proposta per fer a la Ministra Díaz per pal·liar la situació de vulnerabilitat d'aquests treballadors, hi ha solucions factibles, mesures que poden i han de ser activades per l'administració i que repararien aquesta dramàtica situació".





PROPOSTA DE LA UPTA A LA MINISTRA DE TREBALL, IOLANDA DIAZ