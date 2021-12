Evacuen un tren descarrilat per un despreniment entre Planoles i Ribes

Un tren de renfe @EP





Els 12 passatgers i el maquinista d'un tren de la R3 que feia el trajecte Puigcerdà-Barcelona han estat evacuats aquest divendres al matí després que el comboi descarrilés entre Planoles i Ribes de Freser (Girona) arran d'un despreniment.







El tren ha sortit d'eix cap a les 7.00 hores a causa del despreniment --que ha afectat una infraestructura d'Adif-- i totes les persones que anaven a bord han sortit il·leses, han informat fonts de Renfe.





Un bus els traslladarà fins a la destinació i Renfe treballa per habilitar un servei alternatiu per carretera entre Ribes i Puigcerdà (Girona) per a la resta de serveis de la línia R3 de Rodalies, que està tallada.





Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat i els Bombers de la Generalitat han enviat set dotacions fins al lloc de l'accident, han informat tots dos cossos en dos tuits recollits per Europa Press.





Els passatgers s'hauran de dirigir a un pas a nivell situat a uns 300 metres i des d'allà continuaran la ruta per carretera, mentre que els tècnics d'Adif avaluaran les causes del despreniment.