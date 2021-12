Catalunya, en risc per fortes ratxes de vent i onatge aquest divendres

Fortes ratxes de vent @EP





El vent i l'onatge posaran aquest divendres en risc una desena de províncies de l'est peninsular en una jornada marcada per cops forts o amb intervals de fort a l'Ebre, Empordà (Girona), Balears, litorals del sud-est, Canàries i Galícia, segons predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Així, tindran avís important per vent Osca, Lleida, Tarragona , Castelló, i Girona que també ho estarà per onatge juntament amb Mallorca i Menorca. També estaran en risc (avís groc) per vent Menorca, Terol i Saragossa.





Aquest divendres, al terç nord peninsular, s'esperen cels ennuvolats, amb precipitacions febles a Galícia, àrea cantàbrica i Pirineus que, amb menys probabilitat i intensitat, i amb tendència a cessar, podran estendre's pel sud-est de l'altiplà Nord i l'est dels sistemes Central i Ibèric.





La cota de neu estarà als Pirineus entre els 500 i els 1.000 metres, pujant a 1.700/2.000 metres; a la serralada Cantàbrica, entre els 1.000 i 1.200 metres, pujant a 1.700/2.000 metres; als sistemes Central i Ibèric, 800/1.000 metres, pujant a 1.500 metres.