VÍDEO. El casament més desastros del món: la núvia es desmaia, vomita i taca el seu vestit de caca de nadó

Recentment una dona que es va casar fa poc ha compartit amb els seus seguidors de les xarxes socials el que es pot catalogar com un dels casaments més desastrosos del món: ella mateixa, força desafortunada, es va desmaiar sobre el nuvi. Després va començar a vomitar i, per si no fos poc, el seu nebot es va fer caca sobre el seu vestit.





La núvia va començar a sentir-se malament durant la cerimònia i va avisar la seva parella, que va pensar que estava fent broma. Però no va ser així, i la noia va caure desmaiada sobre ell. Quan va recuperar la consciència va començar a vomitar, encara que per sort no havia menjat ni begut gaire aquell dia, i la seva germana s'hi va acostar amb un ventall per donar-li una mica d'aire.





Però la mala sort va fer que les desgràcies no acabessin aquí: la dona portava en braços el seu fill nadó, nebot de la núvia, i aquest va defecar just en aquell moment... la caca va sortir del bolquer, va caure pel braç del nen i va tacar el vestit blanc de la núvia.





Així ho va explicar la mateixa afectada, que s'ho va prendre tot amb humor, a través de xarxes socials. A més, va explicar que ella és propensa a desmaiar-se perquè té la tensió baixa i està falta de ferro. Entre això, i la calor que feia a Florida, va acabar perdent la consciència.