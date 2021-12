Barça - Betis: duel clau per continuar lluitant a La Lliga

Jordi Alba i Rodri Sánchez /AFP7 - @EP





El FC Barcelona rep aquest dissabte a les 16:15h el Real Betis al Camp Nou. Ho farà en el partit corresponent a la 16a jornada de lliga en el que suposarà un duel de vital importància per continuar escalant posicions a la taula.





Els blaugranes es troben en la setena posició de la taula, dos llocs més avall que el conjunt andalús, però amb un partit menys disputat. Així doncs, el Barça podria avançar el Betis a la classificació si el guanyés aquest dissabte, ja que això els deixaria a només un punt de distància a falta de disputar el matx ajornat.





COM ARRIBEN AL PARTIT





El FC Barcelona arriba al partit després de vèncer l'Espanyol i el Vila-real a la competició domèstica amb dos resultats polèmics. A l'Espanyol el va guanyar per la mínima amb un gol que va arribar després que l'àrbitre assenyalés un penal dubtós. Amb el Vila-real va passar el contrari: el va guanyar per 1-3, però la polèmica va sorgir perquè el col·legiat va passar per alt dos possibles penals comesos per Piqué i Eric García.





Així doncs, encara que amb certs dubtes, el Barça ha guanyat els seus dos darrers partits de lliga. A més, tal com va assenyalar el seu entrenador, el que més els falta és "atreviment". I és que malgrat que arriben a l'àrea contrària, els seus jugadors, atesa la seva joventut, no s'atreveixen amb l'última passada i el llançament a porta. Però això no pot passar contra el Betis: aquest dissabte han de guanyar per escalar posicions.





Per això, hauran de superar al terreny de joc el Betis, que acaba de guanyar a Copa del Rei per 0-4 l'Alacant i van vèncer també a la Lliga el cuer, el Llevant, per 3-1 . En aquesta ocasió, Juanmi va ser l'encarregat de marcar els tres gols i amb ells en suma vuit a la competició domèstica. Així doncs, està empatat amb Memphis, golejador del FC Barcelona, i és el màxim anotador del conjunt verd-i-blanc.





Per al matx d'aquest dissabte, el Betis no podrà comptar amb Claudio Bravo i tampoc amb Víctor Camarasa. Per la seva banda, el FC Barcelona té de baixa per lesió Ansu Fati, Pedri, Braithwaite i Sergi Roberto, que serà operat i estarà forta dels terrenys de joc quatre mesos aproximadament.