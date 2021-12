Badalona i Barcelona són les ciutats d'Espanya que requereixen un esforç més gran per pagar el lloguer

Lloguer @ep





Badalona (Barcelona) és la ciutat d'Espanya on les famílies han de dedicar major part dels ingressos al lloguer, amb un esforç econòmic del 36,4%, segons un estudi elaborat per la companyia de valoració TecniTasa, publicat aquest divendres. Així, una família amb uns ingressos mitjos de 2.920 euros dedica 1.064 euros a pagar la renda.





Barcelona ocupa el segon lloc, amb un esforç del 35,7% per pagar les rendes del lloguer, mentre que a Palma de Mallorca les famílies han de destinar el 34,4% dels sous amb aquesta finalitat.





El director tècnic de Tecnitasa, Fernando García Marcos, recorda que es tracta de "dades mitjana" i que, per tant, aquesta situació no es produeix a totes les àrees de la ciutat ni afecta totes les famílies.





Per contra, Jaén és la ciutat espanyola analitzada per TecniTasa on menor és aquest esforç. El preu mitjà del lloguer se situa en 468 euros, mentre que els ingressos familiars se situen en 2.862 euros, cosa que fa que l'esforç econòmic sigui del 16,4%.





També són accessibles altres ciutats com Càceres, on l'esforç és del 18%; Orense, del 18,8%; o Castelló, del 18,9%.





Des de TecniTasa assenyalen que el mercat del lloguer "està prenent un important protagonisme" i s'espera que segueixi a l'alça el 2022 "atenent la combinació d'elevat IPC i tipus d'interès baixos en el mercat". Això també pot afavorir la inversió immobiliària com a valor refugi.





El president de TecniTasa, José María Basáñez, afegeix que el mercat del lloguer s'està veient afectat actualment per la pujada de l'IPC i per l'increment de la demanda. "A això se suma la retirada d'habitatges del mercat que s'ha produït darrerament. Tot això podria provocar un increment en els preus del lloguer el proper exercici", apunta Basáñez.