Macarena Olona assegura que Julio Anguita "se sentiria orgullós" de Vox

La secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona , ha assegurat aquest dijous que l'històric dirigent d'IU i exalcalde de Còrdova, Julio Anguita , "de qui se'n sentiria orgullós" és de la seva formació perquè hi veuria representat "l'esperit de lluita”.





Olona ha fet esment a un discurs de Julio Anguita del 1999 i ha incidit que Vox "no es resigna". La dirigent política ha protagonitzat un acte públic a la localitat de Huelva de Lepe, acompanyada pel diputat per Huelva al Congrés, Tomás Fernández; el president del partit a Huelva i parlamentari andalús, Rafael Segovia; i tots els parlamentaris de Vox a Andalusia, per commemorar el tercer aniversari de l'entrada del partit al Parlament andalús.





Macarena Olona @ep





En el marc d'aquest acte, Olona ha assegurat que "Andalusia farà història quan, després de les eleccions autonòmiques següents, sigui el primer govern en què Vox assumeixi responsabilitats de gestió".





Olona ha destacat la importància històrica d'Andalusia per ser la primera comunitat en què Vox va obtenir representació parlamentària i ha vaticinat que tornarà a ser “una referència a nivell nacional després dels propers comicis autonòmics”.





"Avui fa tres anys que el canvi es va fer possible. Avui fa tres anys que els que van somiar que era possible una alternativa van donar pas endavant i gràcies a la confiança d'Andalusia, vam irrompre al Parlament andalús amb dotze diputats autonòmics", ha prosseguit.





Com ha indicat, "avui fa tres anys que, després d'aquesta gesta, vam ser altres representants de totes i cadascuna de les institucions a nivell nacional, autonòmic i provincial darrere seu, seguint el seu exemple".





En aquest sentit, Olona ha manifestat que “Andalusia està cridada a fer història i això implica una gran responsabilitat” . Al seu parer, "Andalusia va fer història quan va permetre que el canvi irrompés al parlament andalús i Andalusia farà història quan després de les següents eleccions autonòmiques, Andalusia sigui el primer govern en què Vox assumeixi responsabilitats de gestió".





Durant la seva intervenció, Olona ha deixat clar que “a Vox parlen amb una única veu a nivell nacional” i exigeixen, entre altres coses, “una reducció dràstica de la despesa política”. Perquè només a Andalusia, segons ha apuntat, "amb les auditories al sector instrumental o guinguetes de col·locació del PSOE i ara d'afiliats i simpatitzants de PP i Ciutadans, paguem per al seu manteniment unes xifres astronòmiques que surten de les arques públiques".





De la mateixa manera, la secretària general de Vox ha parlat de "les polítiques continuistes del PSOE que el govern de Juanma Moreno i Juan Marín estan mantenint a la seva legislatura" . "Nosaltres som aquí per defensar els interessos dels espanyols", ha afegit Olona.





"Els pressupostos que ha presentat la Junta d'Andalusia no eren uns pressupostos bons per als andalusos. Eren uns pressupostos que es dedicaven a gestionar l'herència del PSOE, sense introduir els canvis necessaris, que són imprescindibles a Andalusia per donar futur als nostres fills ", ha emfatitzat.





D'altra banda, Olona ha recordat que "Vox no és un partit polític, Vox és un moviment del poble i per al poble, format per gent molt diversa a qui ens uneix l'amor a la nostra terra, a les nostres arrels ia la nostra cultura, que hem posat peu en paret contra una ideologia totalitària de pensament únic que criminalitza l'home pel fet de ser-ho”.





Així, ha assenyalat que “només VOX sosté que la violència no té gènere ni tampoc sexe. La violència és maldat, i algú havia de dir que aquesta ideologia globalista només és una excusa per muntar una xarxa de quiosquets que paguem els espanyols amb els nostres impostos ".





Entre molts altres arguments, Olona no ha volgut defugir l'esment a l'Agenda 2030, en assegurar que "no es pot dir que un defensa la indústria, l'agricultura i el sector pesquer espanyol, i alhora acollir-se a l'Agenda 2030, aquesta agenda globalista que va en contra de les nostres fronteres, de la defensa del que és nostre”.