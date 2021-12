Aturen un home amb un ganivet a l'estadi de Nicòsia abans de la missa del Papa a Xipre

Papa Francesc @ep





La policia de Xipre ha arrestat un home que va intentar entrar amb un ganivet a l'estadi de Nicòsia on el Papa Francesc ha celebrat la seva primera missa, en el marc de la visita al país. L'home, de 43 anys, va ser detingut abans d'entrar a l'estadi, segons ha explicat la policia aquest divendres.





En detingut, que no és de nacionalitat xipriota, va argumentar que portava el ganivet per defensar-lo personal, segons ha indicat la policia, que no ha donat més detalls.





La missa, celebrada a l'aire lliure a l'Estadi GSP de Nicòsia a Xipre i a què han assistit gairebé 10.000 fidels segons els organitzadors, no s'ha vist afectada per aquest incident.