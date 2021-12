A judici l'artista que va pintar un colom a la tomba de Franco al Valle de los Caídos

Arxiu - Obra d'Enrique Tenreiro sobre la tomba de Franco - EUROPA PRESS - Arxiu





L'Audiència Provincial de Madrid jutjarà divendres que ve l'escultor gallec que va pintar l'octubre del 2018 un colom a la tomba del dictador Francisco Franco a la Valle de los Caídos , fets pels quals s'enfronta a una petició fiscal d'un any de presó.





El representant del Ministeri Fiscal li imputa un delicte contra la llibertat de consciència i reclama que indemnitzi Patrimoni Nacional del Reial Lloc de Sant Llorenç de l'Escorial en la quantitat de 833,41 euros "pels danys i perjudicis causats".





L'escultor corunyès Enrique Tenreiro va realitzar la pintada el 31 d'octubre de 2018. A més de dibuixar un colom amb pintura vermella, va escriure sobre el fèretre la paraula "llibertat".





Després de ser detingut, va declarar davant de la Guàrdia Civil que es tractava d'una "performance". Al compte de Twitter, l'acusat va apuntar que el seu acte responia a "una acció de protesta".





Aquest acte es va produir enmig del debat que es va generar a la societat davant l'exhumació de les restes del dictador, que finalment va ser traslladat l'octubre del 2019 al cementiri de Mingorrubio, ubicat a El Pardo.





L'escrit d'acusació relata que el 31 d'octubre del 2018 l'acusat va accedir cap a les 15.00 hores a la Basílica del Valle de los Caídos, "amagant a la roba un pot de plàstic amb pintura de color vermell i un pinzell".





Un cop a l'interior del temple es va dirigir a la part posterior de l'Altar Major on es troba la tomba de Franco i, "amb evident menyspreu cap als sentiments religiosos dels presents i emparant-se en la seva concepció sociopolítica de la societat", va realitzar sobre la làpida de la tomba una pintada amb el text "Per la llibertat" i "dibuixant igualment un colom".





La Fiscalia recorda que l'acció va tenir lloc "mentre que els nens de l'Escolania estaven accedint al Cor i els sacerdots celebrants de l'Eucaristia es dirigien a l'Altar Major".





I, segons la seva opinió, amb aquesta acció "l'acusat va pertorbar el desenvolupament normal de la cerimònia religiosa ja que es va haver d'endarrerir la celebració de l'Eucaristia de les 11.00 hores d'aquell dia". Igualment, va quedar tancat l'accés al públic " mentre no es va acabar la neteja de la làpida".





Aquests actes van ser gravats per PPGR, que va acompanyar l'acusat però desconeixia les seves intencions i posteriorment van ser "àmpliament" difosos per diferents mitjans de comunicació social.





La Delegació de Patrimoni Nacional del Reial Lloc de Sant Llorenç de l'Escorial ha aportat factura de l'import de neteja que ascendeix a 323,41 euros, així com acta d'arqueig de la taquilla d'entrada on consten les devolucions que es van haver de fer, cosa que puja a una quantitat de 510 euros.





ARTISTA DE PERFORMANCES





Tenreiro, de 52 anys, té formació en tècniques d'escultura i entre el 1999 i el 2004 va estar enrolat a l'escola Pablo Picasso d'escultura de la Corunya, encara que la majoria de material a la seva pàgina web correspon a diferents performances que ha realitzat els últims anys .





" Faig bogeries, però això no vol dir que aquest boig. És per provocar i per homenatjar Duchamp ", va assegurar Tenreiro en una entrevista a La Voz de Galicia el 2016. Aleshores una de les seves accions per criticar el malbaratament de la Ciutat de la Cultura de Santiago de Compostel·la va saltar als mitjans regionals.





Tenreiro va passejar per la plaça de María Pita a pit descobert i amb una gran creu a l'esquena, simbolitzant el calvari. Amb aquesta acció el creador va voler denunciar “la creu” que suposa la Ciutat de la Cultura “per a la cultura a Galícia”.





Aquell mateix any en una altra 'performance' al centre de Nova York va treure una tovallola i un banyador i es va tombar sobre l'asfalt . En diverses de les seves escultures i accions Tenreiro critica el paper de la monarquia, i es refereix als Borbons com a bombons. A la seva pàgina web es pot visualitzar les performances 'Massa bombons per a aquest règim' i 'La Corona dels Bombons per terra'.





L'escultor prové d'una saga d'artistes, entre els quals destaquen Antonio Tenreiro (1923-2006), un dels grans artistes contemporanis gallecs i Jaime Tenreiro (1955-2018), que va destacar com a artista d'avantguarda.