El col·lectiu de discapacitat denuncia les llargues llista d'espera per accedir a residències i rebre ajuts

Aquest divendres, com cada 3 de desembre, se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Per aquest motiu, des de Dincat, els reprentants de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que ajunten unes 30 entitats, ha escollit aquesta jornada per sortir als carrers i lluitar per posar fi a les llargues llistes d'espera que hi ha perquè aquest col·lectiu accedeixi a residències especialitzades i rebi atenció diürna.





Centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual @EP





Així, a les 12.00h d'aquest divendres estaven convocats a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, que són unes 40.000 a Catalunya.







La manifestació, que es durà a terme sota el lema #STOPLlistesEspera, tindrà com a objectiu "denunciar les llistes d'espera a què han de fer front les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora d'accedir a un habitatge digne amb les ajudes necessàries i al servei´d'atenció diürna”, assenyalen des de la seva pàgina web. Però a més, reivindicaran “el seu dret a tenir i dur a terme un projecte de vida independent”.





A més, reivindicaran una vegada més que estan en contra dels pressupostos presentats pel Govern ara fa dues setmanes. Des de Dincat consideren que les mesures que recull l'esborrany són "insuficients" i no tenen la capacitat de fer front a problemàtiques com ara la congelació de tarifes públiques o eliminar les llistes d'espera que s'han fet més llargues arran de la pandèmia.





Sobre això últim, apunten a la seva pàgina web que "prop de 3.500 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya segueixen esperant una plaça per poder viure amb els suports necessaris, ja sigui en una residència, una llar-residència, o per comptar amb assistència a la pròpia llar”. Insisteixen que "en alguns casos arriba a haver retards de més de 15 anys". De fet, han compartit a través de xarxes socials casos concrets perquè les seves denúncies tinguin més pes.





D'altra banda, des de Dincat asseguren que "els serveis d'atenció diürna acumulen més de 1.000 persones en espera d'accedir-hi".







A més, expliquen que no poden “passar per alt la delicada situació dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç”. Tal com escriuen en el seu comunicat, "les famílies amb nens amb necessitats especials, d'una banda, cada vegada han d'esperar més temps per accedir a una primera visita". Però d'altra banda, "cada cop tenen menys hores d'atenció, en una franja d'edat on una resposta ràpida és essencial".





Així doncs, de les dades s'extreu que els problemes de llargues llistes d'espera apareixen en els diferents àmbits relacionats amb la discapacitat intel·lectual. No només per accedir a residències especials, sinó també per optar a ajudar o, en el cas dels nens, per rebre una primera visita on se'ls pugui proporcionar un diagnòstic i una ajuda essencials.





Per això, des d'aquesta plataforma demanen al Govern que "es comprometi de forma clara i vinculant a posar fi a les llargues llistes d'espera" i que s'aprovi un nou Pacte Nacional per a l'habitatge que tingui en compte les necessitats específiques de les persones amb discapacitat intel·lectual" . A més, sol·liciten la posada en marxa "d'un pla d'inversions per concertar noves places i nous serveis d'habitatge, ja sigui en una residència, un habitatge-resiència o al propi habitatge ".