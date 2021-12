El Papa nomena bisbe de Terrassa Salvador Cristau

Salvador Cristau @ep





El papa Francesc ha nomenat Salvador Cristau Coll com a nou bisbe de Terrassa , seu de la qual és actualment administrador diocesà, ha informat aquest divendres la Conferència Episcopal Espanyola en un comunicat.





La diòcesi de Terrassa estava vacant després del trasllat de José Ángel Saiz Meneses a la diòcesi de Sevilla, i Cristau ha estat al capdavant com a administrador diocesà des del 15 de juny del 2021.





Salvador Cristau va néixer a Barcelona el 15 d'abril de 1950 i va obtenir a la Universitat de Barcelona (UB) la llicenciatura en Dret Civil i va ingressar al seminari major de Toledo el 1976, obtenint el batxiller en Teologia per la Facultat de Teologia del Nord de Espanya, a Burgos.





Va ser ordenat a la Catedral de Toledo el 12 d'octubre del 1980 i el seu ministeri sacerdotal l'ha desenvolupat entre les diòcesis de Toledo, Barcelona i Terrassa.





El 18 de maig de 2010 es va fer públic el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Terrassa i va rebre l'ordenació episcopal el 26 de juny del mateix any, i al si de la CEE és membre de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris.