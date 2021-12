El 75% de contagis a l'entorn educatiu de Catalunya són de no vacunats

(id) La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, i la responsable dels programes intersectorials d'infància i adolescència, Laia Asso - EUROPA PRESS





El 75% dels contagis per Covid-19 que es van registrar als entorns educatius catalans en els darrers deu dies, tant de personal com d' alumnes , són de persones no vacunades, segons la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Ho ha explicat la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública a la infància i l'adolescència, Laia Asso, en una roda de premsa aquest divendres, acompanyada de la secretària general de la Conselleria d'Educació, Patrícia Gomà.





Asso ha recordat que els menors de 12 anys no estan autoritzats a rebre la immunització i, per tant, segons les dades, suposen l'àmplia majoria d'aquestes positives.





" En certa manera, malgrat els mals de cap obvis que generen els casos en els nens, ens dóna una bona notícia a favor de l'efectivitat de la vacunació ", ha valorat.





"PRUDÈNCIA"





Les dues portaveus han enviat missatges de prudència i han demanat no abaixar la guàrdia davant de la situació epidemiològica: "Els contagis s'incrementaran com a reflex del que passa fora", ha afirmat Gomà.





Asso ha observat que, pel que fa a l'últim curs, el virus circula "amb més facilitat" a partir d'un primer contagi i ho ha atribuït a la presència de la variant delta, que provoca més càrregues virals i potencial transmissor, cosa que provoca brots més cridaners --en les seves paraules--.





Tot i això, ha afirmat que en aquests moments el Govern no es planteja cap cribratge o mesura accessòria per localitzar positius abans de les festes de Nadal.





VACUNES PER A MENORS DE 12 ANYS





Asso ha assegurat que no li queda "molt dubte" que el Ministeri de Sanitat aprovarà definitivament l'ús de la vacuna per als menors de 12 anys després que l'Agència Europea del Medicament ho autoritzés per a la franja 5-12 anys.





Ha apuntat que el punt "clau" serà saber en quin volum i periodicitat arribaran les dosis per poder traçar l'estratègia de vacunació amb la màxima agilitat possible.





Així mateix, ha explicat que encara no s'ha traçat una estratègia de vacunació per a aquestes franges, per la qual cosa encara no ha pogut avançar si es faran servir les escoles com a centres de vacunació.