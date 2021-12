El TSJC manté el certificat Covid després de dos recursos per aturar-lo

Dues resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mantenen l'entrada en vigor del certificat Covid per accedir a locals de restauració, gimnasos i geriàtrics després de rebre dos recursos diferents que demanaven paralitzar-lo.





En una interlocutòria de dijous, el tribunal desestima la petició d'un home que va demanar suspendre l'extensió del passaport Covid a aquestes activitats al·legant que persones que no es poden vacunar per raons mèdiques, com ell, es veuran obligades a pagar per proves PCR per fer activitats quotidianes.





TSJC @ep





L'home va demanar al tribunal suspendre cautelar-me el decret del Govern que fa obligatori el passaport Covid en aquests sectors, però els magistrats li contesten que suspendre la resolució implicaria que "ningú estaria subjecte a mesures davant de la pandèmia".





Els jutges retreuen que amb aquest recurs "es porta a col·lació un problema de gratuïtat a la vacunació que no s'aplica a les proves PCR" , ja que l'home va al·legar que hauria de pagar entre 70 i 100 euros per cada prova.





El TSJC conclou que la petició de l'home afectaria l'interès general de protegir la salut, descarta acceptar-la de forma provisional i emplaça l'home a iniciar un procés judicial si vol que el tribunal abordi el fons de l'assumpte.





SEGON RECURS





En una altra interlocutòria també de dijous, els mateixos jutges rebutgen una petició de suspendre el certificat Covid al·legant vulneració de drets fonamentals, i emplacen els demandants, la Fiscalia i la Generalitat a presentar els seus arguments durant les properes dues setmanes per valorar el recurs.





En aquest cas, una associació va demanar suspendre el certificat de forma cautelaríssima --sense esperar els arguments de totes les parts en la causa-- al·legant que afectava el dret a la igualtat, la intimitat, la lliure circulació i el dret de reunió, entre d'altres.





Els jutges consideren que per sospesar la petició "segueix sent superior el marc obligat" del dret a la vida ia la salut, i per això titllen de desencert que els demandants només argumentin a partir dels seus interessos particulars i sense esmentar els interessos públics.





Descarten que la petició sigui urgent i desestimen les mesures cautelaríssimes que demanava l'associació, però converteixen el cas en un procediment de mesures cautelars, on sí que rebrà els arguments de la Generalitat i la Fiscalia abans de resoldre.