Catalunya té 17 espècies d'aus més que fa 40 anys, 8 exòtiques

El tercer Atles de les aus nidificants de Catalunya de l' Institut Català d'Ornitologia (ICO) , realitzat entre el 2015 i el 2018 amb treball de camp de 1.275 voluntaris, ha constatat que el nombre d'espècies d'aus presents a Catalunya és de 233, 17 més que fa 40 anys.





En un comunicat aquest divendres, l'ICO ha explicat que aquesta xifra de 233 suposa el 39% de totes les que nidifiquen a territori europeu i, del total, 124 gaudeixen d'algun tipus de protecció legal especial.





Arxiu - Un alcaudón real - XAVIER RIERA / ICO - Arxiu





Segons l'atles, a Catalunya s'estima que hi ha entre 8 i 12 milions de parelles d'aus que crien cada any , i el pardal comú segueix sent l'espècie més abundant, amb poc menys de 900.000 parelles reproductores, malgrat que la seva població és a "clara regressió".





Després figuren el gafarró, el pit-roig, el rossinyol i el pinsà, totes amb més de 400.000 parelles, i de la resta d'espècies, més de la meitat tenen menys de 2.000 parelles i es consideren "escasses".





Les espècies més escasses que hi ha a Catalunya són l'alosa becuda, l'arpella pàllida comuna, el rasclet europeu , la fotja banyuda i el cabussó colllnegre, totes amb menys de deu parelles.





ESPÈCIES EXÒTIQUES





D'altra banda, la tercera edició tanca registrant nou espècies exòtiques d'ocells que es reprodueixen de manera regular a Catalunya, la majoria després d'escapar de gàbies.





Són vuit espècies exòtiques més que a l'últim atles, realitzat fa 20 anys, que va tancar localitzant el faisà comú com a única d'aquest tipus.





El director general de la publicació, Sergi Herrando, ha sostingut que "el coneixement que aporta aquest atles és fonamental per definir polítiques de conservació de la biodiversitat" , i ha citat l'exemple del xoriguer petit que, després d'un programa de reintroducció, compta amb més de 80 parelles.





D'altra banda, un dels autors, Martí Franch, ha destacat que amb les tres edicions de l'atles s'han pogut centrar en els canvis que han experimentat les espècies els anys de més avenç del canvi climàtic i altres canvis socioeconòmics com l'abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes i la consegüent ocupació dels espais per boscos i matolls.





TIPUS D'AUS SEGONS EL SEU HÀBITAT





Això ha permès constatar que, per exemple, les espècies forestals i urbanes s'han pogut adaptar als canvis, tot i que algunes espècies típiques de boscos freds i humits tenen descensos importants.





A l'altre extrem, òlibes, caps d'aigua i tórtores de bosc, pròpies d'espais agrícoles i prats, han desaparegut del 20 al 60% de les àrees on es trobaven fa 40 anys.





Als aiguamolls es van registrar creixements quan es van protegir zones, però el procés expansiu s'ha aturat en les dues darreres dècades i darrerament es detecten "pèrdues destacades" i espècies que han entrat en regressió, i les poblacions d'aus marines s'han mantingut però amb amenaces.