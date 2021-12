Violència sexual, embarassos i impunitat: aquest és el destí de les nenes al Paraguai

Una nena a Lambare, Paraguai @unsplash





Les nenes que són supervivents de violència sexual al Paraguai enfronten un confús camí d'obstacles per reconstruir les seves vides i obtenir justícia en un país on les autoritats ignoren les veus, les obliguen a dur a terme els embarassos resultants de la violació, sense escoltar les opinions dels experts dels seus propis professionals sobre la violència sexual, va concloure Amnistia Internacional en un nou informe publicat avui.





“Per acció i omissió, el Paraguai està donant l'esquena a les nenes i els adolescents que enfronten abusos inimaginables. Encara que en el paper hi ha un marc legal per donar suport a les supervivents de violència sexual, a la pràctica estan a mercè d'un sistema caòtic que no les escolta ni prioritza el seu benestar i, en canvi, s'enfoca a obligar les nenes a portar embarassos a terme. ”Va dir Erika Guevara-Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional.





L'informe, titulat en guaraní Mitãkuña ndaha'eiva'erã sy (Son nenes, no mares), analitza les falles del sistema que hi ha al Paraguai per abordar els casos de violència sexual contra nens i adolescents a partir de les experiències d'un gran nombre de professionals als camps de la salut, l'educació i la justícia.





La crisi és monumental. Només el 2019, el Ministeri Públic va rebre, de mitjana, 12 denúncies de violència sexual contra nens i adolescents per dia. Els experts estimen que per cada dos casos que coneixen, hi pot haver almenys 10 més.





La majoria tenen lloc a l'entorn familiar i, en alguns casos, l'abús resulta en un embaràs. De fet, al Paraguai, una mitjana de dues nenes d'entre 10 i 14 anys donen a llum cada dia. Almenys 1,000 nenes de 14 anys o menys van donar a llum al Paraguai entre el 2019 i el 2020. A més, més de 12,000 nenes adolescents d'entre 15 i 19 anys van donar a llum el 2019. Molts d'aquests embarassos també poden haver estat el resultat de la violència sexual, la manca d'educació sexual integral, la informació inadequada sobre prevenció de l'embaràs precoç o l'accés insuficient als serveis de salut sexual i reproductiva.





Per a les nenes, les opcions són sovint molt limitades, malgrat els enormes riscos que el part prematur pot representar per als seus cossos i vides: les nenes menors de 15 anys tenen quatre vegades més probabilitats de morir per complicacions relacionades amb l'embaràs, a més de córrer més risc. de naixement prematur.





Obligar algú a continuar amb un embaràs, especialment quan és resultat d'una violació, és una forma de maltractament que es pot considerar tortura.

Erika Guevara-Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional

Paraguai continua tenint algunes de les lleis més restrictives de les Amèriques pel que fa a l'accés a l'avortament segur i legal. La interrupció de l'embaràs és un delicte punible amb pena privativa de la llibertat, tret dels casos en què la vida de l'embarassada estigui en perill.





Sense opcions, moltes nenes acaben vivint amb els seus abusadors o llars infantils on sovint són pressionades per convertir-se en mares i són sotmeses a més abusos, privades de qualsevol possibilitat d'una educació de qualitat i plans de vida dignes.





Com a conseqüència de no escoltar la resposta dels professionals a la violència sexual en nenes i adolescents, les autoritats paraguaies no estan promovent la detecció primerenca, no estan brindant educació sexual integral amb enfocament de gènere i no estan coordinant i agilitzant la seva resposta per evitar-ne una revictimització secundària.





“ Les nenes tenen dret a una vida lliure de violència. Obligar algú a continuar amb un embaràs, especialment quan és el resultat d'una violació, és una forma de maltractament que es pot considerar tortura ”, va dir Erika Guevara Roses. “Malgrat alguns avenços legislatius en els darrers anys, Paraguai no ha implementat mesures suficients per protegir les persones més vulnerables de la societat”.





El 2018, el Paraguai va aprovar la Llei 6202 per prevenir l'abús sexual i garantir l'atenció integral als nens i adolescents supervivents. Tot i això, gairebé tres anys després, el full de ruta per a la seva implementació encara no s'ha finalitzat.





Les autoritats també estan donant l'esquena a l'Educació Sexual Integral, element clau per a la prevenció d'embarassos precoços. Si bé el Codi de la Infància i l'Adolescència reconeix la seva importància, el 2011 les autoritats van aturar-ne la implementació. El 2017, el Ministeri d'Educació i Ciència va prohibir “la difusió i ús de materials… referits a la teoria i/o ideologia de gènere, a les institucions educatives”.





Paraguai no ha implementat prou mesures per protegir les persones més vulnerables de la societat

Erika Guevara-Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional

"Les autoritats paraguaies han d'introduir immediatament l'educació sexual integral per assegurar que les nenes, nens i adolescents tinguin les habilitats necessàries per parlar si són amenaçats per la violència sexual", va dir Erika Guevara-Rosas.





“També han de finalitzar la tan esperada via única per brindar atenció integral a les supervivents d'abús sexual i prevenir la victimització secundària crònica i engegar un programa nacional per donar suport a les que queden embarassades i es veuen obligades a portar l'embaràs a terme, per ajudar ells reconstrueixen les seves vides i superen el dany sever a llarg termini que pot infligir la violència sexual”.