El TSJC sentencia que el pla de vacunació del Govern va discriminar Policia i Guàrdia Civil

@ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat aquest divendres que el pla de vacunació de la Generalitat va ser "discriminatori" per als efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya.





La sentència estima el recurs que van presentar l' Associació de la Guàrdia Civil , Justícia Civil (Jucil) i Justícia Policial (Jupol) contra la Conselleria de Salut.





A l'abril, els sindicats policials van presentar un recurs exposant que en el procés de vacunació, gestionat per les comunitats autònomes, "no s'ha vacunat a Catalunya Policia Nacional ni Guàrdia Civil, llevat dels que, a més d'estar en actiu o en reserva , tinguessin una edat d'entre 60 i 65 anys".





Per part seva, la Fiscalia es va posicionar defensant que "les forces i cossos de seguretat de l'Estat han estat exclosos injustificadament de l'aplicació d'aquest pla de vacunació preferent, i relegats al sistema de vacunació comuna", per la qual cosa va sostenir que se'ls havia vulnerat el dret a la igualtat i a la no-discriminació.





En canvi, la Generalitat va negar discriminació i va assegurar que "van ser esdeveniments aliens a ella les que van provocar que la vacunació es produís al ritme que s'expressa" , com la dificultat per comunicar les dades i la paralització al seu moment per vacunar amb AstraZeneca.





En valorar els arguments, els jutges assenyalen que el document d'Estratègia de Vacunació davant el Covid-19 a Espanya preveia una posició prioritària en l'ordre de vacunació per a policies i altres serveis d'emergències, i remarca que aquest pla "no estableix cap diferenciació entre els cossos" per ser estatals o autonòmics.





Tenen en compte les xifres de vacunació a Mossos en comparació amb Policia i Guàrdia Civil, i creuen que "juntament amb aquest retard, s'aprecia també una falta total d'iniciativa a l'administració autonòmica respecte de l'atenció als cossos nacionals".





Per tot, els jutges arriben a "la conclusió que l'administració autonòmica no va disposar de la mateixa voluntat i interès en la protecció sanitària dels cossos nacionals respecte dels interns".